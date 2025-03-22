全方位推动中医药事业与产业发展

近日，国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。为加快提升中药质量、促进中医药产业高质量发展，国新办21日举行国务院政策例行吹风会，回应社会关切。

国家中医药局副局长陆建伟介绍，近年来，我国中医药事业和产业发展持续提速，优质高效中医药服务体系建设加快推进，服务能力明显提升。中医药产业已成为我国医药产业的重要组成部分，有力促进了健康中国建设和经济社会发展。

保障供应 从源头提升中药材质量

中药材是中医药的源头，直接关系到中药质量和中医药产业高质量发展。农业农村部种业管理司司长刘莉华介绍，近年来，我国中药材供应能力持续提高，全国中药材种植面积已达5000万亩左右，比10年前翻了一番。其中，板蓝根、甘草等大宗药材生产能力显著提升；石斛、肉苁蓉等小宗野生药材的生态栽培模式发展迅速，较好保障了中医药产业的发展需求。同时，中药材生产区域布局得到进一步优化，已形成东北、华中、西南等七大道地药材产区。

“中药材是特色农产品，既要发展保数量，又要优化种养模式提质量。”刘莉华说，下一步，农业农村部将重点在生产布局、科技支撑、生产管理、产业融合等方面下功夫，强化关键措施，着力推进中药材规范种植和稳定供给。

良种是中药材生产的基础，也是中药材质量的源头保障，《意见》专门提出要发展中药材现代种业。刘莉华表示，当前我国已完成第四次全国中药资源普查，基本摸清中药资源家底，建设起31个药用植物种质资源圃和3个资源库保存珍贵种质资源。同时，通过实施国家科技项目，选育优良品种超700个，先后建设40多个国家级中药材良种繁育基地，可保障120种药材的良种繁育。

林草中药材发展也取得显著成效。相关数据显示，2024年，全国森林药材种植面积为6225万亩，产量超600万吨。其中，林下种植中药材3850万亩，年产值1048亿元。对此，国家林草局林业和草原改革发展司司长王俊中表示，国家林草局将积极引导各地充分利用优良森林生态环境，以森林药材和林下种植中药材为抓手，采取多种措施推动林草中药材的高质量发展。

加强监管 让群众用上更多放心药

近年来，中药临床试验的申请数量和中药上市申请数量不断攀升。日前，国家药监局发布的2024年度药品审评报告显示：2024年，受理中药临床试验申请共100件，新药申请40件，全年共批准12个中药新药上市；2025年以来，已有8个中药新药获准上市，与去年同期相比有较大幅度增加。

国家药监局药品注册管理司司长杨霆介绍，针对加快中药新药上市工作，国家药监局采取了多项措施。在审评审批体系方面，遵循中药新药的研制规律，优化调整中药注册分类，建立具有中药特色的注册申报路径。

“不同于化学药品和生物制品，中药承载了数千年的中医药理论和人用经验智慧。”杨霆介绍，国家药监局特别构建起中医药理论、人用经验、临床试验“三结合”的中药审评证据体系，以缩短新药研发周期，提高研发成功率，加快疗效显著的中药产品上市步伐。

“国家药监局将积极支持名老中医方、医疗机构中药制剂向中药新药的转化，鼓励运用符合产品特点的新技术、新工艺、新剂型，改进已上市中药品种，持续加快推进中药新药的研发上市，助力中药产业高质量发展。”杨霆说。

中药质量安全涉及的链条长，涵盖中药材种植养殖、中药饮片炮制、中成药生产经营使用等多个环节。《意见》对中药的全链条、各环节都提出高质量发展的具体要求。

针对社会各界关注的中药质量问题，杨霆表示，国家药监局在中药材源头管理、中药过程控制、中药的不良反应监测、已上市中药质量提升等方面均有具体举措。当前，中药饮片整体合格率已达97%左右，中成药整体合格率在99%以上，较好保障了中医药临床服务需求。

科技支撑 助力中医药传承与创新

“中医药是我国具有原创优势的科技资源，也是实现自主创新颇具潜力的领域，无论是青蒿素治疗疟疾，还是三氧化二砷治疗急性早幼粒细胞白血病，都是中医药传承精华、守正创新的鲜活案例。”国家中医药局科技司（中药创新与发展司）司长陈榕虎说。

据悉，我国在中医药领域已建设7个全国重点实验室、5个国家工程研究中心、4个国家医学攻关产教融合创新平台，并组建起一批交叉创新团队。同时，广东横琴实验室、天津海河实验室、湖北时珍实验室等一批各具特色的新型中医药科研平台，与国家级平台共同形成央地联动、多维立体的中医药创新体系。

陈榕虎透露，未来，国家中医药局将重点聚焦中医药产业重大科学问题，推进多部门、全领域、跨学科联合攻关。同时，充分发挥企业在中医药技术创新、产品研发、成果转化中的主体作用和优势，加快科技成果向现实生产力转化，包括聚焦重大慢病、疑难疾病以及儿童等特殊人群的临床需求，研制一批临床疗效突出、竞争优势显著的中药创新药。

信息技术的进步和人工智能的加快迭代升级，为中医药的快速发展提供了良好基础。工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼表示，工信部即将发布《医药工业数智化转型实施方案》，明确中药工业与新一代信息技术融合发展的目标、路径。