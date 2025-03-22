全产业链发力 保障用药需求（权威发布）

近日，国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。3月21日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会介绍有关情况。

“1100多个国家中医优势专科不断凸显以疗效为根本的防病治病优势，4.2万个基层医疗卫生机构的中医馆让群众在家门口就能方便看中医、用中药。”国家中医药管理局副局长陆建伟介绍，中医药产业规模不断扩大，结构布局持续优化，集聚优势逐步呈现，已成为我国医药产业的重要组成部分，有力促进了健康中国建设和经济社会发展。

为加快提升中药质量、促进中医药产业高质量发展，《意见》进一步完善产业发展的顶层设计，从全链条各环节作出政策支持和部署，提出8个方面21项任务，更好满足群众用药需求。

提质量

着力推进中药材规范种植和稳定供给

中药资源是中医药产业发展的源头和基础，《意见》提出加强中药资源保护利用。

陆建伟表示，要坚持资源保护优先，合理有序开发利用，并推进中药资源的动态监测。根据当前资源情况，与有关部门联合修订《野生药材资源保护管理条例》，同时完善相关的配套法规和制度。处理好使用和保护的关系，强化中药资源保护的顶层设计，科学制定中药资源保护的规划，保证中药资源可持续利用。

在中药材生产方面，目前，全国中药材种植面积在5000万亩左右，较10年前翻了一番，板蓝根、甘草等大宗药材的生产能力明显提升，石斛、肉苁蓉等小宗野生药材的生态栽培模式也迅速发展，较好保障了中医药产业的发展需求。

“中药材是特色农产品，既要保数量，又要优化种养模式来提质量。”农业农村部种业管理司司长刘莉华说，农业农村部将会同有关部门，着力推进中药材规范种植和稳定供给。

中药质量安全涉及的链条长，从药材的田间种植到医院的临床使用，涵盖了中药材种植养殖、中药饮片炮制、中成药生产经营使用等多个环节。《意见》对中药的全链条、各环节都提出了高质量发展的具体要求。

国家药监局药品注册管理司司长杨霆说，中药材生产质量管理规范实施初见成效，已有124家中药生产企业使用了76种符合良好农业规范（GAP）的中药材，用于中药生产。

全链条

支持建成超20个数智中药生产线或智能工厂

《意见》提出，“加快推进中药产业转型升级”“研究制定推动中药工业企业全产业链布局的政策”。

“规模以上中药企业数和营业收入占医药工业的1/4以上。应该说，中药产业链条长，涉及环节非常多。”工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼说。

“中药疗效要好，中药材必须好。”何亚琼介绍，在不断提升中药材生产产业化水平方面，通过产业化专项支持，让中药材的生产、种植更加规范，更加规模化。“我们组织了一些重点项目、重点企业攻关生产装备，包括中药产业化过程中的创新工艺，比如围绕150多种常用中药材，开展良种繁育、病虫害防治、采收加工、质量控制等一些方面的生产、推广、示范、应用等。”何亚琼说。

加快构建中药全产业链追溯体系。目前，中药全产业链质量可追溯数据平台已覆盖中药材种子种苗、中药材、中药饮片、中药配方颗粒、中成药等不同业态产品的生产、流通等环节，能够采集、监控全产业链的生产实时数据。平台为457个基地的100多家重点中药企业提供追溯服务，覆盖113种常用中药材。

信息技术发展、人工智能加快迭代升级，也为中医药产业快速发展提供了良好的基础。接下来，工业和信息化部将支持建成20个以上数智中药生产线或者智能工厂，培育一批中药工业数智化转型企业，发布20个以上中药工业数智化技术应用典型场景。

用好药

推进中药科技创新、药品价值评估

《意见》提出，推进中药科技创新。

国家中医药管理局科技司（中药创新与发展司）司长陈榕虎介绍，近年来，在国家发展改革委、科技部等部门的大力支持下，中医药领域已经建设了7个全国重点实验室、5个国家工程研究中心、4个国家医学攻关产教融合创新平台，组建了一批交叉创新团队。

“大力推进中药创新研发。加大国家科技计划对中药的支持力度，针对产业链重点环节和关键问题，加强中药关键技术攻关和科学监管研究。”陈榕虎说，还要聚焦重大慢病、疑难疾病以及儿童等特殊人群的临床需求，研制一批临床疗效突出、竞争优势显著的中药创新药。发挥医疗机构中药制剂和名医验方在中药创新研发中的孵化器作用，加强挖掘和转化，更好地发挥中药临床价值。

推进药品价值评估是促进临床合理用药、优化药品配备以及加速医药产业创新的重要路径。“中药具有多成分、多靶点的特点，它的价值评估需要综合考虑中医药的理论体系、中药材原料特点、证据结构等多重因素。”陈榕虎介绍。

下一步，国家中医药管理局将加快构建完善以临床价值为导向，综合有效性、安全性、经济性等多个指标的中成药临床综合评价体系，以评价结果推动临床方案优化、产品优化升级，并与国家基药目录、医保目录调整做好协调联动，确保疗效确切、特色突出的中药品种能够优先惠及患者。

在基层，要通过建设一批共享中药房，进一步强化中药饮片的质量均一性和用药可及性。在不同地域，根据临床需要将依法依规有序地推进医疗机构中药制剂的调剂，为人民群众就医用药提供更好保障。

《 人民日报 》（ 2025年03月22日 02 版）