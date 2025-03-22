3月12日，在冈比亚爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院手术室，蔡贵阳（右）准备为一名患者实施手术。

（据新华社电 记者司源文/图）

3月17日下午，冈比亚首都班珠尔一所医院的妇产科手术室里，一名患有不孕症的当地女患者紧张地等待着接受手术，超声检查发现她卵巢右附件区有囊肿，需通过腹腔镜探查术进行治疗。而2019年以前，由于不具备医疗技术，这样的手术还无法在这里开展。

手术室里，主刀医生是来自中国医科大学附属盛京医院的妇产科教研室主任杨清。两天前，她与医院另外4名医务人员抵达冈比亚，在对口支援的爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院开展为期一周的教学培训。

担任第一助手的是中国第22批援冈比亚医疗队队长蔡贵阳，也是杨清培养的博士生。协助手术的是这家医院妇产科医生凯巴·加萨马和护士玛丽亚马·贝耶。加萨马和贝耶2024年曾赴盛京医院接受短期培训，归来后在蔡贵阳的指导下不断积累经验。如今，师徒三代同台做手术，为冈比亚患者治病。

61岁的杨清回忆说，蔡贵阳2010年开始临床工作，2019年前往基层支援医疗，“看到学生成长为独当一面的医生，还从事援外医疗，感到无比欣慰和自豪。”

这次手术也让她看到了冈比亚医护人员的成长。“培训时，他们旁观学习，现在已经能够参与手术操作。或许在不久的将来，他们也能独立完成类似手术。”杨清说。

手术开始，杨清稳健操作，腹腔镜穿刺器经脐部进入腹腔，蔡贵阳一边协助，一边引导加萨马参与实践。随着镜头缓缓深入，病变部位逐渐清晰可见。

“看到了吗？”杨清示意加萨马观察显示屏，并提醒他患者病情较为复杂，处理时需格外耐心和精准。加萨马认真点头回应。

这次手术对已成为副主任医师的蔡贵阳而言，仿佛是职业生涯中的“第二次考试”。手术结束后，记者轻拍他的后背，发现他的衣服已被汗水浸湿。

蔡贵阳随后告诉记者，手术很顺利，剔除了患者的卵巢囊肿，她的输卵管也已通畅，患者苏醒后安然返回病房。

回顾手术过程，蔡贵阳坦言道，“和老师一起做手术压力真的很大。”“每一次手术都是一次学习的机会。哪怕有一点不合规范，老师都会立刻指出来。”蔡贵阳明白，自己同时也是冈比亚年轻医生们的导师。“带着他们成长，也是对自身的提升。”

加萨马回忆起在中国的学习经历。“在中国，我们不仅接受了大量理论授课，还每天参与教学查房、病例讨论，实操训练极为丰富，参与了大量临床实践。”他说。

“最难忘的是模拟操作训练。在中国的培训，让我对微创手术有了更深入的理解。”贝耶补充道。

然而，回到冈比亚后，加萨马和贝耶深刻认识到当地的医疗条件仍有待提高。

“冈比亚手术室的感染控制标准不够严格，手术环境、消毒措施和无菌条件仍需进一步改善。”杨清表示，中国的援助不仅是提供设备，更重要的是帮助冈比亚提升医疗规范、质量控制和人才培养等方面的能力。

“今天他们是我的助手，未来他们也将成为独立的术者，并培养出更多精通腹腔镜手术的冈比亚妇产科医生。”杨清说。

爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院妇产科主任阿卜杜利·凯塔2019年也曾赴盛京医院接受短期培训。此前，他对腹腔镜手术一无所知。

“那次经历太棒了。”凯塔回忆道，“中国医生们技术精湛，毫无保留地教我们。从模拟实验室到手术室，再到临床实践，他们手把手教我们操作。能够师承中国医生，我们感到十分荣幸。”

凯塔回国后不久就能独立开展微创手术。“迄今，我已完成近200例腹腔镜和宫腔镜手术。我由衷感谢中国医生的帮助。”