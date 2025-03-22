本报北京3月21日电（记者王美华）国务院新闻办公室21日举行政策例行吹风会，介绍提升中药质量促进中医药产业高质量发展有关情况。

会上，国家中医药局副局长陆建伟表示，党的十八大以来，中医药事业和产业发展持续提速，优质高效中医药服务体系建设加快推进，服务能力明显提升，1100多个国家中医优势专科不断凸显以疗效为根本的防病治病优势，4.2万个基层医疗卫生机构的中医馆让群众在家门口就能方便看中医、用中药。中医药产业规模不断扩大，结构布局持续优化，集聚优势逐步显现，已成为中国医药产业的重要组成部分，有力促进了健康中国建设和经济社会发展。

陆建伟介绍，国务院办公厅日前印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），从全链条各环节作出政策支持和部署，提出8个方面21项任务，重点从三个方面发力。

一是突出以提升质量为主线。《意见》围绕产业链进行全面布局，既从资源保护、生态种植、生产制造、工艺提升、研发创新等供给侧发力，也从强化临床价值评估、医疗机构配备使用等需求侧方面倒逼，实现供需两端协同发力，通过质量提升来保障临床疗效的发挥。

二是突出以深化改革为动力。聚焦行业十分关切、人民群众普遍关注的中药质量、创新研发、产业升级、强链延链、开放发展等热点问题，用改革思维和系统观念，在中医药产业发展重点领域进行改革创新，加强政策在全产业链布局的协同，研究提出了一揽子针对性强、操作性强的政策举措。

三是突出传承与创新并重。坚持传承精华、守正创新，遵循中医药发展规律，挖掘中医药宝库精华，注重用现代科学解读中医药学原理，推动传统中医药与现代科学相结合，促进科技创新与产业创新深度融合，运用数智技术、绿色技术赋能中药全产业链，强化创新驱动，推进中药新药研发。