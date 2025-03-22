2024年我国基本医保参保率稳定在95%

据新华社北京3月21日电（记者徐鹏航、顾天成）国家医保局21日发布的《2024年医疗保障事业发展统计快报》显示，截至2024年底，我国基本医疗保险参保人数约13.26亿人，按应参人数测算，医保参保率稳定在95%。

根据统计快报，2024年，基本医疗保险基金（含生育保险）总收入、总支出分别为34809.95亿元、29675.92亿元。同时，2024年全国医保系统共追回医保基金275亿元，其中，通过智能监管子系统挽回医保基金损失31亿元。

在对困难人员兜底方面，统计快报显示，2024年，农村低收入人口和脱贫人口参保率稳定在99%以上；原承担医保脱贫攻坚任务的25个省份享受参保资助约8622.8万人；基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度累计惠及农村低收入人口就医2.18亿人次，减轻医疗费用负担1961.61亿元。

在价格治理方面，2024年，国家医保局开展“四同”药品价格协同治理，并常态化运行医疗服务价格动态调整机制，已累计发布20批医疗服务价格项目立项指南。统计快报数据显示，2024年，基本医保参保人住院次均费用8443.63元。

同时，医保保障不断“扩围”。2024年，国家医保药品目录新增91种药品，目录内西药和中成药总数共3159种；职工和居民医保门诊享受待遇人次双双突破30亿；门诊慢特病的跨省异地就医直接结算病种从5种增加到10种；全国住院费用跨省直接结算人次同比增长27.37%，门诊（包含普通门诊、门诊慢特病、药店购药）费用跨省直接结算人次同比增长90.18%；生育保险基金待遇支出1431.78亿元，同比增长33.92%。