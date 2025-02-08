冬季穿衣，认准哪些“黑科技”（信息服务台）

寒冬时节，要想风度温度兼备，衣服材质选择很重要，如今冬日服饰中隐藏的“黑科技”，能够大幅提升人们的“温暖指数”。

冬季穿衣首选分层法，包括内层（基础层）、中层（保暖层）和外层（隔离层）。穿衣要像剥洋葱一样，穿搭多层，每一层衣服都薄薄的，这样衣服与衣服之间会形成隔绝冷空气层，达到保暖的效果。

内层宜选择棉、丝或聚酯纤维这类透气快干的材质，减少汗水蒸发时带走人体热量。这里不得不提到广泛应用到保暖内衣中，由碳原子组成的“黑科技”材料——石墨烯，它具有超高的导热性，能够快速将人体散发的热量均匀分散。石墨烯的抗菌性能，能有效抑制长久穿着过程中的细菌滋生。它还含有气凝胶，其内部布满微小气孔，能够有效阻隔冷空气进入，保存身体热量。

中层是发热的主力层，可以使用抓绒、羊毛等保温性能较好的材质。抓绒衣是保暖界的明星，一些保暖性能好的抓绒面料通过特殊的编织工艺，形成一层又一层的绒毛结构，能包裹住大量空气，形成保暖屏障。据专业测试，同等厚度下，抓绒衣的保暖性能比普通棉质衣物高出约40%。

外层锁住热量，加强防护，是冬季保暖的关键，当前，羽绒服是冬季服饰的主力军。随着一些“黑科技”面料的运用，不少羽绒服在防风防雨、透湿和延展性方面表现出色，深受消费者青睐。如采用纳米防水涂层技术的羽绒服，不仅防水性能强，水珠在衣物表面能瞬间滑落，而且透气性较普通涂层提升30%。其面料的延展性也十分优越，穿着时能随着身体动作自由伸展，毫无束缚感。滑雪爱好者则可以选择防风防水又透气的面料。汗水蒸发形成的水蒸气，其微孔结构极其精妙，比水滴小却比水汽分子大，专业的滑雪服需要既能阻挡外界的雪水、寒风，又能顺利排出运动产生的汗气，保持身体干爽温暖。

（作者为北京服装学院教授，本报记者施芳采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年02月08日 07 版）