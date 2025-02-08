买到“库存机”，消费者能要求更换吗？（律师信箱）

杨律师：

我是一名在华工作的挪威籍人士。2024年底，我在一个家电零售连锁品牌门店购买了2台空调。这个月上门装机时，我突然发现其中一台空调并非新机，而是生产于3年前。下单时，店员并没有告诉我这个情况。现在，我觉得库存机会影响使用寿命，请问我是否可以要求门店为我更换一台新生产的空调？

挪威读者 贝 格

贝格先生：

消费者在日常购买商品时，可能并不会留意商品的全部信息，如生产地、性能参数、生产日期等。据您所述，销售者没有向您说明该空调出厂已有3年时间，这侵犯了您作为消费者的知情权。因此，您有权要求门店更换新生产日期的空调。具体为您解释如下：

■ 消费者享有知晓真实情况的权利

《中华人民共和国消费者权益保护法》第八条规定，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。消费者有权根据商品或者服务的不同情况，要求经营者提供商品的价格、产地、生产者、用途、性能、规格、等级、主要成分、生产日期、有效期限、检验合格证明、使用方法说明书、售后服务，或者服务的内容、规格、费用等有关情况。这一规定旨在保护消费者的知情权，您作为消费者，有权知道您购买的空调的生产信息，如生产日期、产地、型号、性能等。

虽然空调的生产日期与空调的质量没有必然联系，但空调作为一种工业用品，具有合理的使用年限，超期使用可能会引起火灾、漏电等潜在危害，会给您带来一系列的风险。且空调出厂后，即便存放未启用，亦可能存在长期库存导致的电路线路老化、漏电、冷媒泄露、性能下降等一系列潜在问题。

因此，结合可能存在的隐患以及消费者的消费习惯和心理期待，该店并未向您告知该空调系3年前生产的行为，侵犯了消费者的知情权。基于以上，您有权要求其更换新生产日期的空调。

■ 可以要求门店拆除旧机并安装新机

《中华人民共和国民法典》第五百八十二条规定：履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

不管您有没有与家电零售门店签订书面的购买合同，您支付对应价款以及门店的交付行为，足以证明您与门店之间已经构成了买卖合同法律关系。根据此前分析，电器门店交付空调时未告知您空调的生产日期，属于违约行为，应当承担违约责任。因此，您可以要求电器门店为您拆除旧机和安装新机，不必再额外支出空调的拆除和安装费用。

律师提醒，一般情况下，消费者可能不会完全了解自己购买的商品信息，建议您在购买前多方面了解产品，积极行使自己的选择权。同时，销售者应当如实告知商品可能不符合购买者心理预期、影响消费者决策的各种因素，不要存在侥幸心理，积极保障消费者的知情权。

（北京公衡（海口）律师事务所律师 杨亚倩）