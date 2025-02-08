莫让惠民消费券惠了“黄牛”

今年以来，不少地方出台政策礼包，通过发放新春消费券等方式繁荣节日消费市场。然而，有媒体调查发现，这一惠民举措却在一些地方遭遇“黄牛”围剿，消费券被大量截和、倒卖，甚至有“黄牛”勾结商家骗取补贴，让原本的惠民政策变了味。

“黄牛”倒票由来已久，从车票、景区门票到演唱会、体育赛事入场票，再到如今的消费券，“黄牛”可谓无孔不入，其囤票倒票手段也从以前的“人海战术”转变为技术抢票抢券。与单一场次、单趟车次的门票、车票不同，消费券涉及领域更广、覆盖面更大，也给监管带来更大难度。

消费券被“黄牛”截和倒卖，既有技术层面的缺陷和监管层面的漏洞，也有政策设计的不足之处。当前，很多消费券发放采用“抢券”模式，这种方式过度依赖网络平台，既容易形成消费券被“秒抢”，导致真正有消费需求的人抢不到；也给“黄牛”通过虚拟定位、不法软件等方式绕过相关限制抢券提供可乘之机。要防止惠民消费券惠了“黄牛”，必须多管齐下堵住漏洞、完善机制，让消费券真正惠及百姓。

在政策设计上“止抢”。比如，在政策制定时精准化，通过大数据分析不同群体的消费需求和特点，合理确定消费券的发放数量、范围和时间，避免集中抢券导致资源浪费；在发放方式上多元化，除了线上渠道外，还可以增加线下发放、给特定群体定向发放等，确保消费券能够真正惠及有需要的消费者。

在技术保障上“防抢”。为杜绝“黄牛”通过技术手段抢券囤券，一方面应利用大数据、人工智能等技术，加强用户身份验证；另一方面要进行用户行为追踪和平台交易识别，对异常交易及时拦截，阻断黄牛的抢券操作和不法交易。同时，建立消费券使用追溯机制，对消费券的流向进行监控，发现囤券、转卖等异常情况，能迅速追溯并处理。

在监管机制上“堵抢”。加大对二手交易平台的监管力度，严格限制消费券转让交易信息发布，阻断“黄牛倒券”的利益链。同时，相关部门应完善监管机制，加强联合执法，建立健全举报奖励机制，鼓励消费者积极举报违规行为。对于发现的“黄牛”倒卖行为和商家的虚假消费套补行为，要依法予以严厉打击，提高违法成本。

从长远来看，“黄牛”囤票倒券并非个案，也不是一时行为，已经演变为一种消费领域较为常见的现象。因此，根治“黄牛”乱象，除了加强监管和执法的力度，还需要根据新情况、新形势，在立法层面予以关注，通过综合研判各种“黄牛”乱象，对消费领域相关法律法规进行完善，作出专题规定。