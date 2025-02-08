【健·妙招】

睡个好觉，对于节后状态的恢复很重要，这就需要营造一个舒适的睡眠环境。

不少人觉得，盖厚被子睡得香且沉，真是这样吗？

北京大学人民医院睡眠医学科副主任、主任医师董霄松说，事实上，厚被子虽然更暖和，但过度厚重可能导致呼吸不畅，反而影响睡眠质量。特别是对于患有呼吸系统疾病的人群，更应注意选择合适的被子厚度，以免加重病情。

还有人认为，降低室温能带来更加香甜的睡眠，这科学吗？

对于不同年龄段的人群来说，冬天睡觉时的室温该如何调整？董霄松解释，相对低的环境温度有助于人体放松，促进睡眠，但过低的室温却可能导致人体受寒，引发感冒等疾病。因此，适宜的室温至关重要。通常建议室温控制在20℃至22℃之间，可根据个人体质和喜好进行调整，以确保良好的睡眠质量。儿童和老年人抵抗力较弱，室温应适当调高。

有的人假期作息不规律，开工后生物钟一下子调整不过来，不少人会尝试使用褪黑素。董霄松提示，不要滥用褪黑素。褪黑素是调节人体生物钟的重要激素，有些睡眠不好的人，认为褪黑素没有副作用，因而将其作为日常保健品服用，以改善睡眠质量。董霄松介绍，褪黑素主要用于治疗如时差反应、周期节律障碍等睡眠障碍，而非日常保健品。长期或不当使用褪黑素，可能会干扰人体自身的褪黑素分泌，导致生物钟进一步紊乱，因此应在医生指导下使用，切勿擅自服用，以免对身体造成不良影响。

睡眠质量差的表现因人而异。比如：长期出现入睡困难，即躺在床上长时间无法进入睡眠状态；睡眠浅，表现为睡眠过程中容易醒来，或是对外界声音、光线等刺激敏感；早醒，即在预期睡眠时间之前醒来，且难以再次入睡；以及多梦，梦中情节丰富且往往伴随着不良的情绪体验，导致醒来后精神不振等等。董霄松提醒，如果出现上述情况，应及时就医，寻求专业治疗。

（本报记者田雅婷 通讯员钟艳宇整理）