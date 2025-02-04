【春运进行时】关爱从进站开始

【春运进行时】

上午10时40分许，邹学得老人用扁担挑着麻袋和行李箱，右手还拉着个箱包，缓慢地向桂林火车站进站口走去，心中满是忐忑，就怕自己上不了车。

“老人家，这边直接刷身份证就可以进站了。”听到车站工作人员热心的招呼，老人久悬的心有了一丝放松。

站是进来了，往哪里走啊？就在老人找到一个座位坐下准备先歇歇脚时，值班员王敏雪来到他身边。

原来是进站时，工作人员看老人大包小包地独自赶路，忙通过对讲机叫来了王敏雪。

“老人家，您要到哪里去？需要我们帮忙吗？”王敏雪俯身问道。

老人没回答，而是从兜里掏出一张“手写车票”，上面写着车次、时间、检票口等信息，还标注“靠窗”两字。

聊了几句，王敏雪终于搞清了这是怎么回事。邹学得老人家在湖南，年前到二女儿家探亲。临近春节要回家，女儿买了车票，本来是要一同乘车的，但临时有事，不得已给老人写了一张“车票”。但第一次独自坐高铁，老人还是一脸茫然。

“女儿其实说了，要我有事就问工作人员，但我看你们都忙着……”

“感谢信任。有困难您就和我们说，来，您跟我走吧。”王敏雪一手帮老人推拉杆箱，一手搀扶老人往站台走去。

12时13分，G3592次准时停靠在六站台，王敏雪缓缓把老人送上车，并嘱咐列车长对老人多留意照顾。

“谢谢你，小姑娘！”老人脸上露出了轻松的微笑，不停向王敏雪招手道别。

老人不知道，他已经是当天上午王敏雪送上车的第9位乘客。春节期间，随着客流量增加，老弱病残孕等需要重点帮助的旅客也有不少，车站都会安排值班人员主动了解，热心帮助，精细服务，让他们便捷舒心上车回家。“让旅客出行体验更加美好，既是我们的服务追求，更是我们的服务责任。”王敏雪说。

（本报记者 周仕兴 本报通讯员 李育全）