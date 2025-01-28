喝酒脸红的人酒量会更大吗？
2025年01月28日09:04 来源：中国新闻网
喝酒脸红是由体内乙醛积累引起的，这与乙醛脱氢酶2(ALDH2)基因的突变有关。部分人群因ALDH2基因突变，乙醛脱氢酶活性显著降低，导致乙醛在体内堆积，出现脸红、心跳加速等反应。因此，喝酒脸红者反而会因无法有效代谢乙醛，更容易出现醉酒症状，同时面临更高的健康风险。喝酒脸红的人应限制或避免饮酒，而非认为自己“酒量好”。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)
(责编：杨虞波罗、杨迪)
喝酒脸红是由体内乙醛积累引起的，这与乙醛脱氢酶2(ALDH2)基因的突变有关。部分人群因ALDH2基因突变，乙醛脱氢酶活性显著降低，导致乙醛在体内堆积，出现脸红、心跳加速等反应。因此，喝酒脸红者反而会因无法有效代谢乙醛，更容易出现醉酒症状，同时面临更高的健康风险。喝酒脸红的人应限制或避免饮酒，而非认为自己“酒量好”。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)
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