雪道的尽头是骨科？专家作出这些提示

新华社南京1月16日电（记者邱冰清）这个冬天，冰雪旅游成了“现象级网红”，越来越多的群众参与到冰雪运动中。专家提示，科学运动，谨防运动损伤。

“进行冰雪运动而导致的运动损伤中，扭挫伤、擦伤和骨折最常见。”江苏省人民医院骨科副主任方加虎说，摔倒时手撑地可能会导致手腕、肘关节、肩关节等损伤；下肢在滑雪过程中受力较大，一旦发生意外，踝关节、膝关节易受损伤；如果与人相撞，或意外摔伤，严重的可能导致脑外伤、胸外伤或脊柱损伤等。

发生运动损伤后，如何快速判断伤情？方加虎表示，公众可通过疼痛程度简单衡量受伤情况。一般的擦伤或扭伤，感受到的疼痛不会很剧烈，通常不需特别处理，减少活动即可，也可使用一些消肿止痛的药物。若疼痛感较强，则可能涉及韧带损伤，建议前往医院进行相应检查后再行处理。如果受伤后产生剧烈疼痛，出现骨擦音等，很有可能是骨折。

“如果骨折较为严重，建议第一时间对受伤部位进行固定。”方加虎说，若无专业人员在旁，可就地取材，如用树枝衣物等物品进行固定，并尽快拨打急救电话。切忌在无固定等保护措施情况下对伤者进行搬运，防止骨折处在搬运过程中因晃动产生剧烈疼痛，导致出血加重等二次损伤。

方加虎建议，公众在滑雪前应由专业人员指导，将护具穿戴到位，并进行充分的热身运动。滑雪过程中，注意控制速度、观察四周，量力而行。如果感觉快要摔倒，则应降低重心，顺势倒下，不要直接用手支撑地面，同时避免头部朝下，以减少摔倒可能产生的伤害。