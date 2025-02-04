县域消费市场供销两旺（新春走基层·假日市场看信心）

“菜篮子”“米袋子”“果盘子”物丰量足价稳，百姓餐桌美味飘香；新能源汽车、绿色家电、智能手机等商品持续“上新”，居民消费提档升级……春节假期，县域消费多姿多彩，市场供销两旺。

县域乡村人口众多，消费潜力巨大。中央经济工作会议提出，大力发展县域经济。2024年，乡村零售额占社会消费品零售总额比重为13.7%，较上年提高0.1个百分点；农村居民人均消费支出增长6.1%，增速比城镇快1.4个百分点。

流通畅、消费旺、活力足，县域市场红红火火。春节假期，走进各地乡村大集、农贸市场、商场超市，从坚果礼盒到精品果蔬，从畜牧水产到特色小吃，各色商品琳琅满目，县乡居民精心挑选着满意的商品。

年味别样浓 热热闹闹赶大集

“有没有香辣火锅底料？”“砂糖橘买10斤。”……四川省广元市朝天区中子镇农贸市场人头攒动。王斌和妻子带着孩子，开心地挑选礼盒，“春节期间要走亲戚，得多买些。”

乡镇大集办年货。河南省信阳市平桥区洋河镇的集市热气腾腾，蔬菜肉类生鲜、糕点炒货干果等供应充足。“进入腊月开始，上街办年货的人就多了起来。大家置办年货的热情很高，我家档口生意很好。”集市商户许超说。

“一站式”购物上农批。一大早，家住江西省萍乡市安源区五陂镇五陂村的村民钟生华就赶往安源农批中心。在农批中心首届文旅商贸年货消费周现场，红帐篷接连成片，彩灯彩带张挂。沿着摊位前行，传统腊味、糕点小吃等各类特色年货应有尽有，烟火气十足。

抓住有利时机，中国供销集团所属中国供销商贸流通集团旗下星悦茂项目开展了一系列迎新春活动。1月23日至30日，8省份22城星悦茂接待客流近600万人次，同比增长20%。

市场亮点多 红红火火新消费

大年初三清晨，安徽省颍上县飘着细雪。26岁的李欣雨裹紧羽绒服，快步走进街角的奶茶店，扫码、下单，提走5杯热乎乎的奶茶。“春节假期，奶茶很受孩子们欢迎。”李欣雨说。

传统年俗遇见数字化服务，勾勒出县域消费年轻化的新图景。

美团外卖数据显示，除夕以来，平台“春节送礼”频道奶茶赠券量增长近3倍，超1/3的赠券用户来自县域市场。蜜雪冰城、瑞幸等品牌门店里，购买饮品的年轻人络绎不绝。

“趁着国家的补贴政策，过年期间，我把新房子所需的各种家电差不多买齐了。”正月初三，江西省鹰潭市信江新区港口村村民徐吴杨在信江新区家电大商场买下了一台冰箱和一台75英寸电视，加上20%“国补”，最终这两件家电只花了5500多元，商家还贴心地送货上门。

“以旧换新”消费潜力十足，绿色升级类消费需求不断释放，以新能源汽车等为代表的绿色商品成为县域消费新热点。

“换上新能源车，美观环保还省钱。”鹰潭市月湖区夏埠村村民张迈开着新买的比亚迪电动汽车，高兴地去走亲戚。春节前夕，趁有促销活动，张迈相中了这款车，通过申请政府置换补贴1.5万元、旧车折旧4000元，最终只花了6.5万元就开启了驾驶新体验。

健全流通网 顺顺畅畅保供应

春节假期，各地区各有关部门结合岁末年初消费特点，以供应链、物流配送、商品和服务下沉以及农产品上行为主线，进一步推动资源要素向农村市场倾斜，健全县乡村物流配送体系，推动县域商业高质量发展。

保供稳价，丰富百姓餐桌。

在中国供销农产品集团江苏省丰县市场零售大厅，特色食品“毛家扦子”铺位前顾客来往不停。

在安徽省芜湖市，全市供销社系统开展各具特色的年货节活动，芜湖大地农副产品批发市场、南陵供销生活馆等不断加强货源组织，确保货品“不断供”。

当前，全国供销合作社系统4200多家农产品市场、7500多家农产品经营企业全力做好假期市场供应工作，助力各类农产品在产区产得出、运得走、卖得好。

畅通物流，农产品进城更顺畅。

“有人在‘老家社区’下单了200多斤马蹄，明天我来你家拉货。”福建省龙岩市武平县农户钟锦发接到了该县“老家社区”数字乡村运营负责人饶平添的订货电话，告知他家的马蹄将“坐”上高铁去厦门。

春运期间，国铁南昌局龙岩车务段加强与中铁快运的沟通，优化流程，确保农产品顺利“出村进城”。

“高铁急送”、“供销+公交”、快递进村……我国持续完善县乡村三级物流配送体系，工业品下乡、农产品进城双向流通渠道进一步畅通，农民增收和消费提质实现良性循环。

优化市场环境，让消费放心又舒心。

这个春节，江苏省张家港市供销合作社所属青草巷农副产品批发市场，用心打造农副产品质量安全管理溯源快检新治理模式。

广元市朝天区商务、市场监管等部门做好生活必需品重点企业监测，实行重点企业价格和销量的日报制度，加大对超市商场的安全生产检查力度，努力为消费者提供安全放心的消费环境。

当前，我国正深入实施县域商业三年行动，加快补齐乡村商业短板，构建设施完善、双向顺畅的农村流通网络。随着县域商业体系不断健全，农民收入水平稳步提高，县域市场将更加红火。

《 人民日报 》（ 2025年02月04日 01 版）