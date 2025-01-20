全国公立医疗机构取消门诊预交金 今年3月起正式实施

人民网北京1月20日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍卫生健康系统为民服务实事有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强介绍，此前，国家卫生健康委发布了2025年全系统为民服务八件实事。这是卫生健康系统第一次向社会公开承诺开展服务的内容。国家卫生健康委将集中力量和资源抓好实施工作，让这些实事落地落实，为群众提供更加优质高效的健康服务。

在国家卫生健康委发布的2025年全系统为民服务八件实事中，包括取消门诊预交金，医疗机构将医保患者住院预交金额度降至同病种个人自付平均水平。对此，国家卫生健康委财务司司长刘魁表示，20世纪80年代，为了减少患者排队次数、缩短缴费等候时间，医疗机构相继设立了住院预交金和门诊预交金。近年来，国家卫生健康委持续完善改进这项制度，引导各地逐步降低预交金收取额度，以进一步减轻患者就医压力；积极运用各种移动支付和结算渠道，提升患者就医便利性。脱贫攻坚期间，针对建档立卡的贫困人口实行了“先诊疗后付费”政策，农村贫困患者在本地区住院治疗期间不用预交费用，出院时只需结算个人自付部分，这项政策得到了人民群众的高度认可。

“目前我国基本医疗保险制度不断健全，群众医疗保障覆盖和保障的水平也在持续提升。”刘魁还表示，为了让人民群众共享改革的发展成果，得到更多的便利和实惠，国家卫生健康委经过研究决定，自2025年3月起，全国所有公立医疗机构取消门诊预交金，将医保患者住院预交金额度降至同病种个人自付的平均水平，进一步减轻患者的就医压力。