专家提醒：“三九”时节应警惕“冬病”高发

新华社天津1月15日电（记者张建新、栗雅婷）“三九”是一年中最寒冷的时节，与气温下降关系密切的“冬病”也进入高发期。专家建议应预防心脑血管疾病、呼吸系统疾病，日常注意保暖、多饮水、保证睡眠充足。

天津市第一中心医院全科医学一科主任医师王小飞表示，人体呼吸系统、心脑血管系统对气温变化最为敏感，每年1月至2月初，特别是寒潮来袭前后，冠心病、脑梗死等心脑血管疾病以及慢阻肺、哮喘等呼吸系统疾病均处于高发态势，相关病例有所增加，中老年患者占比较高。

王小飞建议，冬季应对心脑血管疾病、呼吸系统疾病提高警惕，日常应注意保暖，保证睡眠充足。北方室内外温差较大，加之天气干燥，要保证每日饮水量。

老年人、孕产妇、婴幼儿和患有心脑血管系统或呼吸系统疾病等基础疾病的人群，应尽可能减少冷热环境反复交替的刺激，密切关注身体状况，一旦出现不适，应及时就诊。慢性病患者则需坚持服药，积极控制基础病，日常应勤测血压、血糖，出现异常波动要及时就医。

此外，冬季天气寒冷，进行体育锻炼也应格外注意。专家提示，冬季锻炼应量力而行、循序渐进，避免过度劳累，注重运动前热身和结束后的放松活动，运动过程中也需注意适度和保暖。