国家卫健委：自2025年3月起全国所有公立医疗机构取消门诊预交金

人民网北京1月20日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍卫生健康系统为民服务实事有关情况，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委财务司司长刘魁表示，从上世纪80年代，为了减少患者排队的次数，以及缩短缴费等候的时间，允许医疗机构按照会计制度的规定，相继设立住院预交金和门诊预交金。

“近年来，我们也一直在持续完善和改进这项制度。”刘魁说，一方面，引导各地逐步降低预交金收取的额度，不断减轻患者就医的压力；另一方面，指导医疗机构积极采用各种的移动支付方式，扩大结算渠道，来提升患者就医的便利性。另外，在脱贫攻坚期间，要求各地针对建档立卡的贫困人口实行了“先诊疗后付费”的政策，农村贫困患者在本地区住院治疗时不用预交费用，出院时只需要结算个人自付部分就可以，目前这项政策仍在执行，也得到广大患者的欢迎。

刘魁说，目前我国基本医疗保险制度不断健全，群众医疗保障覆盖和保障的水平也在持续提升。为了让人民群众共享改革的发展成果，得到更多的便利和实惠，国家卫生健康委经过研究决定，自2025年3月起，全国所有的公立医疗机构取消门诊预交金，将医保患者住院预交金额度降至同病种个人自付的平均水平，进一步减轻患者的就医压力。