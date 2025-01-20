流感初期如何干预减轻症状？ 国家中医药管理局解答

人民网北京1月20日电 （记者杨迪）今日，国家中医药管理局召开健康中国中医药健康促进主题发布会，介绍中医药健康促进专项活动进展成效和中医药健康养生知识。广东省中医院副院长杨志敏在会上介绍，流感在中医的临床表现可以分为偏寒、偏热和偏燥，在流感初期大多数症状比较轻，如及时干预能够减轻症状，阻断疾病的发生。同时要注意因时、因地、因人，灵活运用“三因制宜”的方法。

杨志敏建议，可以充分发挥厨房的食材及中医的外治法。比如偏寒，就是中医常说的风寒感冒，它的表现是怕风、怕冷，身体疼痛，头痛，咳嗽是白色的痰，流的是清涕，这时可以用葱白、生姜、紫苏煮水喝，达到辛温发散寒邪的作用。假如女性刚好这时来月经，可以用红糖、生姜、黑豆、紫苏叶煮水，养血祛风。

另外可以用外治法，艾叶煮水之后泡脚，水温大概控制在39度到42度左右，泡大概20分钟左右，让身体微微汗出就可以。

假如是偏热性的人，风热感冒，表现是以发烧为主，咽痛、口干、口苦，咳嗽痰是黄、浓稠的，甚至大便是干结的，这个时候用生萝卜打成汁，加入新鲜的薄荷叶和蜂蜜，用热水冲服，可以达到清热消食导滞，顺气化痰的作用。还有部分人咽干、鼻干，全身都很干燥，推荐用桑叶、枇杷叶，杏仁煮水，达到清热润肺止咳的作用。也可用雪梨炖川贝的方法，润肺化痰。

外治法方面，可以选择用桑叶、银花、艾叶等量，加到水里面煮10分钟，用这个水擦身体、背部、四肢。如有发烧的情况，通过身体的微微汗出，就能够有协助退烧的作用。但是在擦浴的过程中注意温度不要过高，防止皮肤烫伤。

在中成药的选择方面，偏寒的可以用一些辛温解表类的中成药。偏热的用辛凉解表或清热解毒类的中成药。对于痰多咳嗽明显的，可以用化痰止咳类的中成药。另外，生活中要注意饮食相对清淡，容易消化吸收，不要吃太多生冷、海鲜、油腻的东西。