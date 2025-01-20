广东平远县：构建产业生态擦亮农特招牌 筑牢健康防线描实民生底色

民谚云，“小寒大寒，无风自寒”。尽管小寒已过、大寒将至，隆冬时节的粤北大地依然绿意盎然。在广东省梅州市平远县，第二十届脐橙文化旅游节系列活动于不久前落幕。果树摇曳、橙香沁人，丰收的喜悦伴着勾勒和美乡村图景的笔触晕染开来。

近年来，广东省平远县以推进实施广东省“百县千镇万村高质量发展工程”（以下简称“百千万工程”）为战略引领，以提升县域经济实力、加强群众生活幸福感为目标，通过一系列举措持续激活县域经济的发展动能，增进基层群众健康民生福祉。乡村振兴的探索与成果，在这片葱茏大地上娓娓道来。

壮大脐橙产业 助力做强地标特色农业品牌

走进平远县脐橙省级现代农业产业园，圆润饱满、色泽明艳的脐橙缀满枝头，清新怡人的果香弥漫满园。据广东省平远县人民政府党组成员、副县长王平梅介绍，每年的脐橙文化旅游节都为平远经济注入效益与活力。“平远县自2005年起至今，连续举办20届脐橙文化旅游系列活动，推广脐橙产品、弘扬脐橙文化，让越来越多的游客认识并喜爱平远脐橙，推动产销对接”。

以推进现代农业产业园建设为抓手，采取“龙头企业+基地（合作社）+农户”产业化经营模式，形成“土地入股分红+基地务工增收”帮扶新机制，推进资源变资产、资金变股金、农民变股东，让农民分享更多产业增值受益。

2024年中央一号文件明确，鼓励各地因地制宜大力发展特色产业，支持打造乡土特色品牌，更好促进农村三产业融合发展。广东省“百千万工程”提出，要将县域作为城乡融合发展的重要切入点，并要求县镇村科学把握各自的功能定位，把优势、特点、资源更好统筹起来。

如何以产业兴县、因强县富民？平远县将脐橙产业作为发展之问的答案。“平远县是广东省的优质脐橙生产加工基地，更享有‘脐橙之乡’的美誉，脐橙种植史追溯到20世纪80年代。”王平梅说，经过近40年的发展，平远脐橙已形成集种植、贮藏、保鲜、加工、销售等于一体的全产业链发展集群，建成多个千亩脐橙标准化种植基地，持续提高脐橙种植和精深加工水平，让当季水果成就全年生意，全面打造“粤字号”脐橙农特品牌。

在梅州市飞龙果业有限公司（以下简称“飞龙果业”）的加工车间，罐装脐橙果酱、NFC橙汁的生产线正在快速运转。近年来，飞龙果业董事长陈俊平抓住果品深加工的发展机遇，快速创新业务、拓宽市场，“在精深加工的加持下，每一颗脐橙都能创造更大的价值，而打开思路、创新产品，是寻觅宽广消费市场的前提”。当前，飞龙果业瞄准了新茶饮的消费商机，积极与研发单位研发产品，为新茶饮品牌供应饮品原材料，让平远脐橙升级“变身”，走向全国。

在培育脐橙精深加工业的同时，平远县还在积极发展农业生产性服务业。王平梅介绍说：“依托当地文旅资源，平远县顺势而为，发布了平远脐橙自驾游精品线路，让游客们在品尝脐橙的同时感受当地风光。此外，我们以国家电子商务进农村综合示范项目为载体，建成包含物流配送、网店运营的整套电商服务网，每年超十分之一的脐橙都是通过电商售出的。”

绿叶子“镶金边” 发展南药奏响乡村致富曲

平远县是亚热带季风气候，湿润多雨、光热充足、红壤肥沃，山地低缓河谷绵延。天时地利孕育出多种特色农产品，不仅橙香四溢，更有药香氤氲。

作为平远县的道地中药材，梅片在广东南药产业发展进程中，独树一帜、特色鲜明。梅片树枝叶中含有的右旋龙脑，是提炼天然冰片的重要药材原料。如今，在平远县的石正镇、大柘镇和长田镇，成片的梅片树长势繁茂，油绿的梅片叶为平远县撑起富民兴村的绿荫。在王平梅看来，若要依托南药这一优势产业，实现经济效益、社会效益、生态效益的平衡统一，关键在于形成科学有效的模式机制。“在实践探索中，平远县逐渐形成‘企业/合作社+基地＋农户’‘龙头企业+示范基地+合作社+家庭农场（农户）’‘农民专业合作社联合社+技术+加工+品牌+销售＋家庭农场（农户）’等合作经营模式，使企业和农户间形成‘风险共担、利益共享、共同发展’的利益联结机制，让农民获得更多产业增值收益，拓展南药产业的发展空间”。

作为平远县南药省级现代农业产业园的牵头实施单位，广东华清园生物科技股份有限公司（以下简称“华清园”）自2013年起，一直带动平远县农民参与南药梅片种植，并在长期的“耕山致富”中，打磨出“订单保价收购+研发技术支撑+社会服务体系”的保姆式联农机制。华清园总经理凌凯豪解释说：“‘保姆式’机制一方面是指县政府连续多年相继出台各类贴息政策，鼓励农户参与种植，一方面在于牵头企业对农户给足了保护价收购、利润返还、技术支持等多项帮扶，也由此吸引很多外出农户返乡参与种植。”

以梅片为代表的南药，是平远县持续做优农业的重要经济抓手，也是“平远优品”的一分子。作为平远县创新推出的区域品牌项目，“平远优品”意在引导更多特色名优产品企业发展品牌经济、专注品牌建设，通过建设技术创新中心等方式加大创新研发力度，持续提升技术工艺、拓展产品体系、提升经济效益。“华清园积极响应县重点项目，自主研发出提取提纯专利设备，提高了从梅片叶萃取右旋龙脑的纯度，并将梅片创新产品扩展到医药、护肤、美体、日化、洗护、养生等多个领域。”凌凯豪说。

“目前，全县种植梅片树3.1万亩，产值达2.5亿元，有38个村子投入梅片产业中，山旮旯的‘绿叶子’成为推动乡村产业发展的‘金叶子’。”王平梅说，平远县2030年有望建成国家级的梅片树原料林种植基地，梅片树种植面积或达10万亩，为平远推进乡村全面振兴提供支撑。

深挖医贤“富矿” 多元共建紧密型县域医共体

“我这咳嗽是多年的老毛病，今天想听听大专家的意见。”“进城看病成本太高，能在家门口看病实在很方便。”在平远县中医医院医贤工作室区域，有不少患者排队候诊。据大家说，在医贤工作室坐诊的都是来自广东省大医院的平远乡贤专家。

广东省“百千万工程”对强化基层公共卫生体系提出要求，并提出实施“万名医师下乡”计划，鼓励大专家充分发挥“名医示范、专家引领”作用，补短板，强弱项，助力县医疗技术整体水平提升，让广大群众“少跑腿”就能享受优质医疗服务。

平远县卫生健康局副局长陈德金介绍说，来自中山大学孙逸仙纪念医院、广东省中医院等省级三甲医院的7名医贤专家在2024年1月与平远县人民医院、平远县中医医院签约设立医贤工作室，发展一年，目前已有10名医贤返乡设立了工作室，有效提升了县医院科学化、规范化、精细化管理水平。“以‘有声望、有能力、有影响力、品行好、热衷平远医疗卫生事业发展’为标准，我们拜访平远医贤专家并诚邀加盟，期望借助医贤专家的技术力量，以‘传、帮、带’培育基层医疗业务骨干，从学科建设、科研临床、技术创新等多维度，全面助力提高平远医疗卫生服务水平”。

“医贤工作室成立后，我院医务人员在临床技术、中医服务能力等方面得到提升，而且团队的进取劲儿和精气神儿也出来了。”平远县中医医院学科带头人颜洪亮感慨，医院全体医护人员积极向专家求教，努力拓宽视野、提高专业水平。“我们将持续把医贤工作室打造为同心服务、学术传承、科研创新和学术交流的综合平台，力争培育一支医德高尚、业务精湛的人才队伍，更好为全县人民生命健康保驾护航”。

此外，部分县级医院与市级医院建立了长期派遣专家驻点服务机制，旨在培养一批适合平远县开展、契合当地居民需求的健康服务项目。在陈德金眼中，通过形成市县级医院功能互补、差异化发展的格局，将有助于完善基层医疗卫生机构服务功能，促进缓解优质医疗资源供给不足的矛盾。

促进优质医疗资源上下贯通，是推进紧密型县域医共体建设的重要一环。陈德金说：“为助力临床专科建设再上新台阶，在鼓励专家‘下沉’之余，平远县加紧推动县级医院与省市高水平医院建立医联体、专科联盟等合作关系。目前已创建了县人民医院儿科和麻醉科、县中医医院针灸康复科和中医骨伤科等4个市级临床重点专科，胸痛、卒中、创伤等急诊急救五大中心相继建设。通过建成一批有辐射和带动作用的重点或特色专科群，提升平远县人民医院的急危重症救治能力和突发公共卫生事件应急处置能力，让平远县群众的健康福祉落到实处。”