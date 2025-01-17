国家卫健委：本次冬春呼吸道传染病都由已知病原体引起 没有出现新发传染病

人民网北京1月17日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，当前，流感等呼吸道传染病正处于季节性流行期。监测结果显示，本次冬春呼吸道传染病都是由已知病原体所引起，没有出现新发传染病。目前，北方大部分省份和南方个别省份流感病毒检测阳性率开始下降。新冠病毒、肺炎支原体等其他呼吸道传染病均处于低流行水平。

中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所研究员王大燕表示，此次流感流行有三个特点。一是流行强度，此次流感的流行强度低于上一个冬季流行季；二是流行时间，今年进入流行季时间晚，预计达到峰值的时间也会比上一个冬季流行季晚1个月左右；三是流行的流感病毒型别亚型，今年冬季到目前为止各地流行的流感病毒亚型均以甲型H1N1亚型为主，而上一流行季呈现甲型H3N2亚型，乙型和甲型H1N1不同型别和亚型交替流行的特点，既往多数年份也是呈现多种型别亚型交替流行。

在做好个人防护方面，王大燕建议：养成良好的习惯，如勤洗手、科学佩戴口罩、保持社交距离等，减少感染机会。增强体质和免疫力，保持充足的睡眠、充分的营养、适当的体育运动、作息规律，避免过度疲劳。确保室内的清洁环境和良好通风。尽量减少到人群密集场所活动，减少接触呼吸道感染患者。生病时要居家休息，根据需要检测和就医。