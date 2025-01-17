做好治疗 血液病没那么可怕

说起血液病，很多人的第一反应就是像影视剧里的桥段那样，感觉一旦患病就失去了整个世界。其实，随着技术的进步，白血病这类血液疾病早已没有那么可怕，没有必要谈病色变。近日，华中科技大学附属协和医院血液科科主任梅恒在做客“人民好医生”客户端直播时针对网友关注的血液病诊疗话题进行了分享。

血液病不止有恶性的 也有良性的

“在日常生活中，大家听到最多的血液病可能是白血病淋巴瘤这一类恶性的，实际上血液病是包括很大一部分的血液系统疾病。”梅恒介绍，按照发病机制，可以根据不同的血细胞把血液病进行分类。因红细胞异常导致的血液疾病有贫血、溶血等；因白细胞异常导致的血液疾病往往和免疫系统相关，包括白血病；淋巴系统的增值性疾病，包括淋巴瘤等；还有一类是血液中重要的止血系统异常，例如血小板、凝血因子异常可能会有出凝血疾病，不明原因的紫癫或者血小板减少或者血管相关的疾病，这些都属于血液系统范畴。

总体来说，血液病不止有白血病、淋巴瘤这种恶性病，还有一部分慢性的良性血液病，这些疾病是可防可治的。

血液病诱发因素多 要尽量避免

梅恒介绍，血液病发病没有固定人群，发病因素也比较多。首先，年轻人发病多与遗传相关，基因异常是导致血液病发病非常重要的因素，例如地中海贫血、血友病等都是非常明确与基因相关的疾病。它们可以在隔代或者常染色体之间进行遗传，这种病需要对家族史进行调查，做好产前遗传咨询，进行防治。

第二，特殊的工作环境也容易诱发血液疾病。有些需要接触放射性元素或者化学毒素的工作环境，可能会导致干细胞损伤，引起恶性血液病。比如苯和甲醛都与再生障碍性贫血密切相关。放射性也是导致白血病发病的非常重要的因素。所以，要尽量强调职业环境的保护，避免这种情况发生。

第三，从白血病的发病机制上看，还有一部分与病毒相关。“这是目前机制研究方面非常核心的内容。”梅恒介绍，有些淋巴瘤和病毒的感染，反复感染以后机体的炎症刺激反应与癌变是有相关性的。对于有些特殊感染要尽量减少。

第四，老年人群得血液病，特别是得恶性血液病的越来越多，包括老年的白血病、淋巴瘤等。60岁以上的患者越来越多，一方面是人群普遍寿命越来越高；另外一方面，生活环境、生活习惯、生活节奏对免疫系统有很大的影响。梅恒认为，未来免疫和血液病，特别是恶性血液病之间的关系值得关注。

血液病治疗需要多方协作

血液病的发病率不是很高，发病以后及时就诊非常重要。疾病进展到晚期以后，累及的脏器损害比较多，肿瘤负荷比较多，治疗难度大、风险也会更大。因此要重视早期筛查，做好平时健康体检，一旦发生症状，比如头晕、乏力、贫血、苍白、出血，要及时就医。治疗血液病要到正规、权威的医院，实现早期诊断，精准诊断。

“治疗上要科学规范。”梅恒提醒，很多疾病都建立了临床路径。通过规范的指南进行诊治，如果复发难治再尝试新治疗办法。

血液病患者，特别是慢性病或者恶性血液病患者，需要全社会的关怀。不光患者自己在努力地和疾病抗争，家庭也应起到支持作用。要通过全社会的努力，让新的药物、新的疗法，能够更早地、更好地惠及患者。

“未来，对于疾病的发病机制探索可能会越来越深入，做好疾病预防科普非常重要。”梅恒补充。