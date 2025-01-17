直播预告：寒冷冬季，如何应对胃肠道疾病？

冬季天气寒冷，感冒、咳嗽等呼吸道疾病和腹胀、腹泻等胃肠疾病也进入高发期。面对寒冷天气，我们要如何预防“降温病”？怎样辨别和治疗胃肠道常见疾病？

2025年1月20日10:30-11:30，北京中医药大学东方医院综合内科副主任医师白桦将做客“人民好医生”科普直播间，就“寒冷冬季，如何应对胃肠道疾病”问题进行交流，欢迎届时收看。

嘉宾简介

白桦，北京中医药大学东方医院综合内科、中医经典病房，副主任医师，副研究员，中医临床博士，中华中医药学会脾胃病分会、血液病分会委员；中国中西医结合学会消化内镜专业委员会委员、胃食管反流病专委会委员；北京中医药学会老年病专委会委员；世界中医药学会联合会伦理审查委员会理事；北京中西医结合学会传染病分会委员；第六批北京市级中医药专家学术经验继承人。

如何收看：

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