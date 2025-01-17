国家医保局：我国医保基金安全可持续

人民网北京1月17日电 （陈子源）今天，国家医保局召开“保障人民健康 赋能经济发展”主题新闻发布会，围绕社会关心的问题和2025年医保工作有关计划考虑，回答媒体提问。

会上，国家医保局有关负责人介绍，2024年我国医保基金收支平衡、略有结余，医保基金安全可持续。医保基金初步汇总数据显示，2024年，全国基本医保基金总收入3.48万亿元，同比增长4.4%。全国基本医保基金总支出2.97万亿元，同比增长5.5%。全国医保统筹基金当期结余0.47万亿元，统筹基金累计结存3.87万亿元。同时，基金共济效能进一步增强，门诊保障、生育医疗保障取得新进展。全国基本医保门诊结算达到67亿人次，同比增长19%。生育保险基金待遇支出1432亿元，同比增长33.9%。

国家医保局规财法规司司长蒋成嘉表示，国家医保局组建以来，始终坚持管好、用好医保基金。2018年以来，全国基本医保基金总收入19.70万亿元，支出16.48万亿元，其中，统筹基金收入15.19万亿元，支出12.78万亿元，年均增长均在11%左右。持续增长的医保基金支出规模，在为全体人民生命健康提供坚实保障的同时，也为医疗机构、医药行业以及经济社会发展持续注入新增量。

“下一步，医保基金运行管理将继续坚持尽力而为、量力而行的原则，守好管好用好人民群众的‘看病钱’‘救命钱’，更好助力健康中国建设。”蒋成嘉说。