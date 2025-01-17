国家医保局：全国采集医保药品耗材追溯码超158亿条

药品追溯码是药品的“电子身份证”，通常由一系列数字、字母和（或）符号组成，标识在药品包装盒的显著位置，是每一盒药品生产出厂时就被赋予的唯一身份标签。

1月16日，国家医保局举行医保药品耗材追溯信息采集应用发布活动。国家医保局大数据中心主任付超奇在活动上介绍，2024年4月，国家医保局正式启动药品耗材追溯码采集工作。截至目前，全国已累计采集药品耗材追溯码信息共158亿条，覆盖全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团，接入88.09万家定点医药机构，占全国定点医药机构的比例超94%。

据了解，医保药品耗材追溯信息具有四方面功能，一是保障药品耗材质量安全、维护人民群众健康权益，二是提升医保基金使用效能、确保医保基金安全，三是发挥大数据治理机制作用、促进相关机构精细化管理，四是加强数据赋能联动、促进相关产业健康发展。

“全链条追溯信息对生产企业具有很高的价值。通过这些信息，生产企业能了解到自己的产品流向，进行精细化的渠道管理。”付超奇表示，下一步数据收集将延伸至上游生产企业和流通企业，从源头上确保追溯信息的质量。国家医保局也本着自愿互惠的原则，如果生产企业上传数据，医保部门也会拿出数据来交换——向企业批量提供其产品符合国家规定的全链条追溯信息，为医药产业发展赋能。