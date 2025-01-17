国家医保局：2024年我国医保基金收支平衡、略有结余

人民网北京1月17日电 （记者乔业琼）今日，国家医保局召开“保障人民健康 赋能经济发展”新闻发布会。

会上，国家医保局规财法规司司长蒋成嘉表示，根据全国医保基金最新快报数据，2024年医保基金运行可以用“稳”和“进”两个字来概括，体现了稳中求进工作总基调的要求。

“稳”主要体现在三个方面：一是基金收入“稳”。全国基本医保基金总收入3.48万亿元，同比增长4.4%。其中，职工医保基金收入2.37万亿元，居民医保基金收入1.11万亿元。这个增速是多地支持企业减轻负担、降低医保费率的背景下实现的，实现了基金收入稳定与促进经济恢复的统筹。

二是基金支出“稳”。全国医保基金总支出2.97万亿元，同比增长5.5%。支出过快增长的态势有所遏制，支出增速与收入增速的协调性有所增强，支出增长与经济增长的增速协调性也有所改善，为减轻广大参保患者就医购药费用负担提供了有力保障。

三是基金结余“稳”。全国医保统筹基金当期结余0.47万亿元，其中职工医保结余4164亿元，居民519亿元；统筹基金累计结存3.87万亿元，其中职工医保3.05万亿元，居民医保0.82万亿元，说明医保管理质效持续提升。

“进”也有三方面新特点：一是统筹基金共济作用有新进展。在全部基金支出中，统筹基金支出占比比2023年提高2个百分点，达到80.3%，说明基金共济效能进一步增强。

二是门诊保障持续取得新进展。全国基本医保门诊结算达到67亿人次，同比增长19%。

三是保障生育医疗取得新进展。生育保险基金待遇支出1432亿元，同比增长33.9%。

蒋成嘉表示，需要说明的是，以上数据均来自医保基金初步汇总数据，最终数据可能会略有调整。

“社会各界一直高度关注医保基金收支安全，我可以负责任地告诉大家，2024年我国医保基金收支平衡、略有结余，我们的医保基金是安全的、可持续的，基金运行安全平稳的基本盘是确定的。”蒋成嘉说，下一步，医保基金运行管理将继续坚持尽力而为、量力而行的原则，守好管好用好人民群众的“看病钱”“救命钱”，更好助力健康中国建设。