 直播预告：老年人“三高”共管如何实现？ 

高血压、糖尿病和血脂异常常统称为“三高”，是心血管疾病发病和死亡的3项主要危险因素。与3项危险因素分别单独管理相比，实行“三高”共管可显著减少重复管理所需要的人力、物力和财力，产生良好的健康效益和经济效益。

1月21日14:00-15:00，东南大学附属中大医院老年科主任任利群做客“人民好医生”客户端直播间，就老年人“三高”共管等相关问题与网友们进行讲解交流。欢迎届时收看。

嘉宾简介：

任利群，东南大学附属中大医院老年科科主任、主任医师、医学博士、硕士生导师、瑞典隆德大学访问学者，兼任中国微循环学会常务理事，中国微循环学会心血管代谢与微循环专业委员会常务委员，中国老年医学学会理事，中国老年医学学会心血管病分会委员等学术职务。

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