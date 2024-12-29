国家疾控局：与港澳特区持续深化传染病防控领域合作

国家疾病预防控制局传染病防控司司长雷正龙27日在北京举行的新闻发布会上表示，近几年，国家疾控局与港澳特区持续深化在传染病防控领域的合作，共同推进实施健康中国战略。

雷正龙说，香港、澳门发展与内地发展紧密相连，支持港澳特区融入国家发展大局是“一国两制”实践的应有之义。内地与香港、澳门长期保持密切沟通，及时通报疫情信息，共同应对传染病疫情，充分体现了同胞血浓于水、守望相助、患难与共的深情厚谊。

在建立工作机制方面，雷正龙表示，内地与香港、澳门建立了定期信息通报机制，及时分享法定传染病疫情等信息。“今年9月，我们与香港、澳门特区签署了传染病突发公共卫生事件应急机制的合作协议，进一步加强传染病疫情信息通报、应急处置协调联动及传染病突发公共卫生事件应急技术、培训和科研等方面的协作。”

在深化交流互鉴方面，雷正龙提到，互派专家交流传染病防控领域工作进展，共同开展突发公共卫生事件应急演练。比如，今年9月邀请港澳特区参加“铸盾-2024”应急演练，11月赴香港参加“天河石”演练，相互借鉴疫情应对经验，锻炼专业队伍，提升传染病疫情综合应对能力。

同时，携手探索人才培养机制。“我们选派人员参加香港赛马会卫生健康高端人才培养奖学金项目，香港也派员到中国疾控中心进修学习，深化了公共卫生人才培养和人员交流。”雷正龙说。

在加强科技合作方面，雷正龙介绍说，支持中国疾控中心牵头推动粤港澳大湾区传染病技术合作中心建设，联合实施传染病防控技术应用研究。鼓励港澳特区高等院校和科研机构申报“病原学与防疫技术体系研究”重点专项，共同开展科研攻关，有效引导港澳科研力量更加深入参与国家科技创新发展。（记者 李纯）