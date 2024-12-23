抗炎饮食方法四大推荐，快来跟着吃

第二届营养素养大会暨第四届饮水与健康学术研讨会发布2024年度十大营养热词，让“抗炎饮食”一度冲上热搜。随着心脑血管疾病、糖尿病、慢性炎症、癌症与肿瘤等行为生活方式疾病患病率的提高，时下人们似乎更关注自己的饮食与健康。那么，和大家一起聊一聊抗炎饮食。

“抗炎”中的“炎”是一种慢性非感染性炎症，是机体内免疫系统被持续激活而表现出的一种慢性、低滴度、系统性的全身炎症反应，随着时间的推移，会缓慢发展为乏力、作息紊乱、饮食失衡等症状，还有可能增加心血管疾病、高血压、糖尿病等慢性疾病患病风险。

慢性感染、吸烟、肥胖、促炎饮食、缺乏运动、工作压力过大等因素均可诱发全身慢性促炎反应状态，而“抗炎饮食”在一定程度上能起到或缓解这种状态。抗炎饮食有以下四大推荐方式。

1.多吃新鲜植物性食物

新鲜植物性食物主要包括新鲜水果、蔬菜、全谷物和豆类等，新鲜蔬果富含维生素、矿物质、膳食纤维以及植物化学物，如类黄酮、多酚、皂苷和胡萝卜素等非营养素，这些成分都具备强大的抗氧化能力和抗炎作用，有助于防止DNA损伤，降低癌症的发病率。全谷物、坚果和豆类，不仅提供丰富的营养素，还提供额外的非营养素，进一步增强其对健康的益处，降低炎症反应的作用。

新鲜水果：猕猴桃、桃、橘子、柚子以及浆果类的蓝莓、草莓等；

新鲜蔬菜：胡萝卜、西兰花、卷心菜、生菜、柿子椒、西红柿等；

全谷物与杂豆类：糙米、藜麦、燕麦、黑米、杂粮面、红豆及绿豆等。

2.适量摄入健康脂肪

健康脂肪是指富含不饱和脂肪酸的脂肪，尤其是富含人体必需Omega-3脂肪酸，有助于减轻炎症、抑制血管生成和诱导细胞凋亡，从而减缓或抑制癌细胞的生长和扩散。

推荐食物：橄榄油、深海多脂鱼、坚果、鳄梨等。

3.多吃富含抗氧化物质的食物

多酚是一类广泛存在的抗氧化剂，具有显著的抗炎、抗氧化和代谢调节作用。地中海饮食模式中鼓励饮用红酒，就是因为红酒中含有多酚类物质白藜芦醇，橄榄油、葡萄酒以及蔬菜和水果中的多酚含量比较高，绿茶、生姜也含有一定程度的多酚类物质。

4.减少高糖、高盐和高脂的加工食品

限制引发炎症的食物，包括甜食、红肉和加工肉类，含有反式脂肪、饱和脂肪酸、精制碳水化合物、胆固醇等食物。

一般含糖在5%以上的饮料，每日饮用500毫升，添加糖摄入量就已超出《中国居民膳食指南（2022）》推荐的一般成人每日添加糖在25克以下的量。

当下我国居民食盐摄入量普遍过多，食盐摄入过多会增加高血压、脑卒中等疾病的发生风险，每日食盐摄入不超过5克，少吃咸菜、加工肉类等高盐食品。

不健康的烹饪方式，如煎、炸等，可导致脂肪摄入过多，提倡清淡饮食，尽量减少烹调油与食盐的摄入量，家庭烹饪提倡蒸、煮、炖、烩等。外卖订餐下单时注明低油、低盐、低糖或选择低油少盐套餐、水煮青菜等。

最后还要提醒下大家，抗炎饮食的基础仍然是平衡膳食模式，没有必要一味跟风追求网红抗炎食物，均衡吃好一日三餐更加重要，更不要过分青睐某种特定的饮食方式，只有多样化饮食，践行健康的生活方式，才是抵御疾病的最好“武器”。当然，要想更好地抗炎，就得尽量改掉熬夜、酗酒、吸烟、缺乏运动等不良的生活方式。文/高春海（注册营养师）