网红玉米须茶真的有保健功效吗

“玉米须茶”这类饮品这两年在网上购物平台十分火爆，成为了名副其实的“网红茶饮”。商家和各大博主纷纷推荐，宣称它有祛湿消肿甚至是减肥的作用。玉米须煮水真的有他们宣称的功效吗？它的营养价值怎么样？

玉米须中的营养成分种类丰富

玉米须又叫做玉米麦、棒子毛，是禾本科玉蜀属植物玉米的花柱和柱头。玉米须是我国中医中所用的药材之一，也是《中华人民共和国卫生部药材标准》1985 年版（一部）收录的常用药材品种，兼具药理与食疗价值。对玉米须的成分进行分析显示，玉米须中含有一些人体所需的营养素，还含有一些有益健康的生物活性成分。玉米须的营养成分主要有：

1.矿物质

玉米须中含有钾、钠、钙、铁、铜、钴、锌、锰、镁、铬等多种人体所必需的矿物质，其中钾、钴、锌、铜、铁的含量较多。

2.糖类

玉米须中的多糖含有多种功能，包括降血糖、免疫调节、保护肝脏，改善胃肠道蠕动等作用。

3.蛋白质与氨基酸

玉米须中蛋白质的最高含量为 20.67%，其中含有7种人体必需氨基酸。

4.脂类

不同品种的玉米，其玉米须中脂类含量有所不同，最高为5.96%，最低为1.53%。

5.多种维生素

玉米须中含有维生素 C、K、E 等多种维生素。

6.玉米须中还含有多种生物活性成分，包括黄酮类、有机酸、甾醇、生物碱、挥发性有效成分等，这些成分在维护和促进健康方面发挥着重要的作用。

喝玉米须泡的水有益健康吗

玉米须中确实含有不少营养成分和生物活性物质，但喝用玉米须煮的水或者用玉米须熬的粥或炖的汤，汤水中的营养物质含量非常有限，那么想要发挥其生理功能也是很难的。况且用多少水、泡多少玉米须、泡多长时间、喝多久才能发挥其作用，尚没有明确的研究。

文/马博士健康团 科学审核/马冠生（北京大学公共卫生学院教授）