冬天吃甘蔗 警惕清甜背后的风险

在秋冬季节，甘蔗以其独特的甘甜成为了许多人的心头好，口味清甜、新鲜多汁，吃起来非常爽口。甘蔗虽好吃，但食用不当也可能带来一定的风险。近期，杭州的王女士因食用了看似完好的甘蔗后，却出现了头晕、呕吐等症状，经医生诊断，原来是甘蔗霉变导致的中毒事件。王女士食用的甘蔗外表并无明显异样，但内部已悄然变质，产生了剧毒的3-硝基丙酸。新鲜的甘蔗有什么营养作用？我们又如何分辨出变质甘蔗，避免购买到变质甘蔗呢？

甘蔗是药食同源的食材具有清热生津、解毒、润燥等作用

新鲜的甘蔗是具有多种健康功效的，其价值不仅限于甜甜的口感，它还是一种药食同源的食材，具有清热生津、润燥和中、解毒的多重功效。因此，民间流传着“一根甘蔗五服药”的说法，形象地表达了甘蔗在某些特定情境下，能发挥出类似药物的治疗作用。

甘蔗性味甘寒，能清热生津，对于因热病而伤津、心烦口渴的人来说，甘蔗犹如一剂清凉的良药。同时，甘蔗还具有润燥和中的功效，对于肺燥咳嗽、胃热呕吐等症状，甘蔗的润燥之力能够带来显著的缓解。此外，甘蔗中的某些成分还具有一定的解毒作用，能够辅助人体排出有害物质，维护身体的健康。

然而，“一根甘蔗五服药”并非意味着甘蔗能直接替代五种药物，而是强调其在某些方面的药用价值。在享受甘蔗带来的甜美与滋养时，我们应理性看待其药用效果，不可盲目夸大。

霉变后即使加热处理毒性依然存在

应急总医院副院长、消化内科兼感染性疾病科主任刘晓川介绍说，原来，甘蔗在霉变过程中会产生一种名为3-硝基丙酸的剧毒物质，这种毒素在高温下也难以被破坏。一旦甘蔗霉变，即使经过加热处理，其毒性依然存在。

霉变的原理在于甘蔗含糖量高、水分充足，在收获、运输和储存过程中容易受到损伤，为霉菌的生长提供了肥沃的土壤。当甘蔗存放不当或时间过长时，就会发生霉变，产生包括甘蔗单胞菌、串珠镰刀菌、节菱孢菌等在内的多种霉菌。这些霉菌在生长繁殖过程中会大量产生毒素，其中节菱孢霉菌产生的3-硝基丙酸毒素具有强烈的神经毒性，能够损伤人体的中枢神经系统。

警惕红心、带酒味或酸味的甘蔗储存时间不宜过长

再来教大家分辨一下如何知道自己发生了甘蔗中毒情况，甘蔗中毒的症状通常分为初期、中期和晚期。初期症状包括恶心、呕吐、腹痛、腹泻等消化道症状；中期症状则包括头痛、头晕、视力模糊、复视等神经系统症状；晚期症状可能包括抽搐、昏迷、呼吸衰竭等严重症状，甚至危及生命。轻度中毒患者经过及时治疗，一般预后良好。然而，重度中毒患者可能出现多器官功能衰竭等严重并发症，甚至死亡。因此，在发现甘蔗中毒症状时，应立即就医治疗，以减少并发症的发生和提高治愈率。

为了避免买到不新鲜的甘蔗导致中毒，在购买、储存甘蔗时要注意以下几点——

购买时仔细检查：在购买甘蔗时，要仔细检查甘蔗的外观、质地和味道。新鲜甘蔗应色泽鲜亮，质地脆嫩，甜味浓郁。避免购买色泽灰暗、质地变软、带有酒味或酸味的霉变甘蔗。

储存时注意条件：甘蔗应储存在阴凉干燥处，避免潮湿和高温环境。储存时间不宜过长，最好尽快食用完毕。

避免食用红心甘蔗：红心甘蔗是霉变甘蔗的典型特征之一。如果发现甘蔗内部呈淡褐色或红色，应立即丢弃，切勿食用。

糖尿病、脾胃虚寒等人群不宜食用甘蔗

基于甘蔗的质地和性质等特点，以下这些人群要尽量避免吃甘蔗——

糖尿病患者：甘蔗富含糖分，且主要为天然蔗糖，升糖指数高。糖尿病患者食用后可能导致血糖急剧升高，加重病情。

脾胃虚寒者：甘蔗性味甘寒，脾胃虚寒者食用后可能加重脾胃虚寒症状，如腹痛、腹泻等。这是因为甘蔗的寒性会刺激脾胃，导致脾胃功能下降。

牙齿敏感者：甘蔗质地较硬，咀嚼过程中可能对牙齿造成损伤。牙齿敏感者食用甘蔗后可能出现牙痛、牙酸等症状。

孕妇：孕妇在怀孕期间需要特别注意饮食安全。甘蔗虽然营养丰富，但过量食用可能导致血糖升高、体重增加等问题。此外，甘蔗中的某些成分可能与孕妇体内的激素水平相互作用，影响胎儿的正常发育。

延伸阅读

这些水果在食用时也要注意健康隐患！

除了甘蔗外，还有一些水果在食用时也需要特别注意方式或数量，以避免出现健康问题。以下列举几种常见的水果及其注意事项：

山楂：山楂味酸，过量食用可能刺激胃黏膜，导致胃酸分泌过多，引发胃痛、反酸等症状。此外，山楂中的有机酸可能与某些药物（如磺胺类药物）发生反应，影响药效。因此，在食用山楂时应适量控制，并避免与药物同时食用。

柿子：柿子中含有大量的鞣酸和果胶，空腹食用时可能形成胃柿石，导致腹痛、呕吐等症状。此外，柿子中的糖分较高，糖尿病患者应谨慎食用。为了避免形成胃柿石，建议在饭后食用柿子，并适量控制摄入量。

荔枝：荔枝中含有一种能降低血糖的物质——次甘氨酸A，大量食用荔枝可能导致低血糖反应（俗称“荔枝病”），表现为头晕、乏力、出汗等症状。此外，荔枝中的糖分较高，糖尿病患者应谨慎食用。为了预防荔枝病的发生，建议适量食用荔枝，并避免空腹食用。

菠萝：菠萝中含有菠萝蛋白酶，这种酶能分解蛋白质，对口腔黏膜和胃黏膜有一定的刺激作用。此外，菠萝中的糖分也较高，糖尿病患者应谨慎食用。为了减轻菠萝对口腔黏膜的刺激作用，建议在食用前将菠萝用盐水浸泡一段时间。

榴莲：榴莲热量较高，且含有较多的脂肪和糖分，过量食用可能导致肥胖、糖尿病等问题。此外，榴莲的刺激性气味可能加重某些人的胃肠道症状。因此，在食用榴莲时应适当控制摄入量，并避免过量食用导致健康问题。本组文/莫鹏（应急总医院）