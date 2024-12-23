科技赋能美妆行业 百雀羚研究院在京成立

12月17日，东方智慧共建首都美丽健康产业研讨会在北京工商大学举行。会上，百雀羚携手北工商共同宣布百雀羚全球前沿科技研究院正式成立。

据北京工商大学校长郭建华介绍，过去10年间，百雀羚与北工商携手开展了多个科研项目，在皮肤研究、草本植物应用等领域取得了重要成果。例如针对“东方女性皮肤特性衰老过程”进行持续追踪，采样收集了10000余名东方女性肌肤本态，为抗衰技术奠定了坚实基础。2023年，双方通过科研战略合作协议进一步深化产学研合作，为产品研发提供了坚实的科学依据。

本次新成立的研究院，特邀学术和业界知名专家，化妆品研究院院长董银卯教授、化妆品监管科学研究基地副院长何一凡、凤凰集团兰俐董事以及百雀羚首席技术官蒋丽刚等作为特聘教授。研究院将以全球化视野开展化妆品创新理论及应用研究，聚焦生命科学及物质基础发展前沿，充分运用AI等前沿交叉工具，以北工商为科研平台核心，与全球知名美丽产业科研机构开展合作，着力打造“美丽经济”科技发源地。

据悉，在技术创新方面，研究院将重点开展AI化妆品原料及产品研究与开发，结合不同人群皮肤问题及护肤需求，建立适合各类皮肤问题的数学统计模型，为化妆品原料的开发与产品应用提供科学依据。同时，研究院还将深入研究全光谱护肤基础理论，涵盖光谱对皮肤的作用机制、不同光谱对皮肤的影响以及全光谱护肤产品的配方设计等多个方面，为全光谱护肤产品的创新开发奠定坚实基础。

在人才培养与产学结合方面，研究院与北工商共同设立了“百雀羚-校长奖学金”，旨在表彰在化妆品领域取得杰出成就的学生，激励他们继续深造，为化妆品行业的发展贡献力量。同时，研究院还邀请获奖学生参加由百雀羚举办的行业交流活动，为他们提供与业界精英交流学习的宝贵机会，培养更多具备实践能力和创新精神的化妆品行业人才。

百雀羚全球前沿科技研究院揭牌成立