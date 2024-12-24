消费者的冬季“果篮”更丰富了

进入12月下旬，气温下降，水果市场却升温明显，来自海内外的各种时令鲜果大量涌入市场，丰富居民的选择。

车厘子是冬季水果市场里的“明星”。近几周，进口车厘子价格多次下调，掀起了一股消费热潮。

走访北京市内多家水果商超发现，车厘子货架前大多贴有“惊喜价”“直降”等促销标识，引来不少消费者驻足挑选。北京市民孙女士最近一直在关注车厘子的价格，她说：“今年车厘子的价格普遍比去年要低一些，而且降价较快。像JJJ级别的车厘子，我记得一周前一斤大约要150元，现在100元左右就能买到。”

货源充足促使今年进口车厘子价格明显下降。据了解，得益于产区气候条件的优越及种植面积的扩大，今年智利车厘子迎来了一个丰收年。智利水果出口商协会预计，2024-2025产季智利车厘子出口量将比上一季增长59%，共计出口超过1.3亿箱5公斤装车厘子，相当于65.79万吨。其中，超过90%的智利车厘子将运往中国市场。

运输渠道的拓展，带动车厘子价格持续下跌。一家水果卖场的相关负责人介绍，目前市场上销售的车厘子大多是通过空运抵达中国国内，运输成本相对较高。最近几天，经由海运的秘鲁车厘子陆续抵达广州等港口。未来伴随海运数量的增加，预计到新年前后，车厘子将迎来上市高峰期。届时，价格还会有明显降低，口感也会更加甜美。

尽管已进入冬季，但榴莲、椰子、火龙果等热带水果仍活跃于市场，消费者喜爱不减。

在北京新发地水果批发市场内，榴莲售卖区域格外热闹。“现在榴莲已经是四季水果了，别看是冬天，来买的人可不少。”摊主说。与以往泰国榴莲“一枝独秀”的局面不同，越南榴莲也开始在中国市场崭露头角。据了解，由于越南榴莲收获季节较长，几乎全年不间断的稳定供应填补了泰国榴莲季节性供应的空白。自2022年9月越南成为第二个获准向中国出口鲜榴莲的东盟国家以来，越南榴莲在中国市场的份额逐年扩大。数据显示，2024年上半年，中国已成为越南榴莲的最大出口市场，出口额达12.2亿美元，较去年同期相比，增长了46%，占越南榴莲出口总额的92.4%。

“一入冬，我家就爱买些桂圆、柚子、火龙果等水果，丰富一下果盘，现在冬天吃到这些热带水果也不稀奇了。”70后消费者吴先生说。

从越南的鲜榴莲到广西隆安的火龙果，再到福建平和的琯溪蜜柚，随着现代农业技术的发展和供应链及物流体系的完善，这些热带水果正逐渐打破季节的束缚，为中国消费者在寒冷的冬季带来“甜蜜”的享受。

面对愈发丰富的冬季“果篮子”，消费者的选择偏好也发生了变化。

不少消费者看重水果的营养价值。“冬天比较寒冷干燥，容易上火，我会比较倾向于选一些维C含量、纤维素含量高的水果，比如梨、猕猴桃等，有助于滋润肺部，增强免疫力。”90后“养生达人”小石说。

水果的储存便捷性也是消费者购买时的重要考量因素。“砂糖橘不怕冻，皮薄肉甜，还很好剥，一口一个，很方便在宿舍囤着吃。”00后大学生小陈是砂糖橘的“粉丝”。柑橘类水果凭借其丰富的营养价值、相对亲民的价格以及易储存和食用的特性，一直以来都是秋冬水果市场的宠儿。北京市某水果店店主表示，随着柑橘类水果供应量增加和价格回落，预计未来几周内市场上将“又是橙黄橘绿时”。

随着供应链优化，物流提速增效，水果流通范围不断扩展，越来越多高品质、高性价比果品涌现在全国各地，促进冬季水果市场的繁荣。