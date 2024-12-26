“12356”将成全国统一心理援助热线

本报北京12月25日电（中青报·中青网记者 刘昶荣）国家卫生健康委今天下午召开的新闻发布会通报，该部门设置了全国统一的心理援助热线“12356”。根据要求，力争在2025年春节或元旦前后投入运行，确保于2025年5月1日0时前，实现拨打“12356”电话号码接通心理援助热线的功能。

国家卫生健康委医政司副司长邢若齐在发布会上说：“公众想咨询心理健康知识或有心理困扰、情绪问题可拨打‘12356’，我们有专业的热线咨询员提供公益服务。”

国家卫生健康委要求，各级卫生健康行政部门要加大培训监督指导力度，加强专业队伍建设，按照有关要求接听心理援助热线，提供心理健康教育、心理疏导、心理危机干预等服务。积极推进心理援助与110、119、120等服务热线和综治维稳工作等建立联动机制，提升心理援助效能。

“12356”热线号码投入使用后，各地要根据需要及时增设坐席数量，加强专业人员队伍建设配备，提高接听率和服务质量。同时，各地要结合实际设置一定时间的过渡期，确保原有热线号码和“12356”均可接通。

青少年心理健康牵动着每个家庭的心，网络曾流行“青少年抑郁症患病率已达15%至20%”的说法，对此，上海市精神卫生中心党委书记谢斌在发布会上明确回应，这个数据是谣言。根据权威机构流行病学调查结果，我国青少年抑郁症患病率为2%左右。

谢斌表示，专业机构牵头组织开展全国性或地区性的流行病学调查、疾病筛查、疾病登记报告，这些需严格进行代表性抽样。而一些网络上自行收集的数据，来源仅仅是对部分自觉有症状的或期望寻求帮助的人群，“这就带来数据的偏倚，不能代表普通人群当中真实存在的情况”。

谢斌说，有的报道提到抑郁的检出率，但检出的并不是真正的抑郁症或抑郁障碍，而是常见的负性情绪，这些负性情绪可能与压力过大或长期睡眠不好、熬夜、内分泌失调等有关，这些都是一过性状态，抑郁症是需要专科医生依据诊断标准来进行综合的专业性判断的。

接下来，国家卫生健康委将指导医疗卫生机构，包括综合医院及儿童医院等专科医院等，开设心理咨询门诊，设立面向公众的心理健康服务中心，进一步扩大心理健康服务供给。同时开展医务人员心理健康相关知识技能培训，提高心理健康问题的识别、初筛和干预能力，以推动广大医务人员在为患者治疗躯体疾病的同时更多关注心理健康问题。