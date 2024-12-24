一场小感冒 怎就惹出心肌炎

进入冬季，随着气温的陡然下降，打喷嚏、流鼻涕的人越来越多。有些人认为只是个小小的感冒，不能因此耽误日常生活，仍旧照常加班、健身打卡。殊不知，高压力的工作、高强度的运动，可能会引发一种危险的疾病——病毒性心肌炎。

心肌炎是感冒闹的？

由于患者常常先出现感冒症状，而后出现胸闷、气短、胸痛等心肌炎的症状。有的人认为，这是因为没有及时将感冒治好，拖成了心肌炎。事实上，不是感冒引发了心肌炎，而是病毒感染导致发热、咳嗽等感冒症状，同时，这些病毒也侵犯到心脏，从而引发了心肌炎。

冬季是呼吸道传染病高发季节，这些呼吸道病毒也可能会侵入心脏，诱发病毒性心肌炎。

能够侵袭心脏的病毒有很多，比如常见的流感病毒、腺病毒、巨细胞病毒等。按照全球暴发性心肌炎的平均发病率估算，在我国14岁以上人群中，每年有3万至5万人发生暴发性心肌炎。

“感冒”不重视可致命

病毒性心肌炎初期症状与感冒相似，但如果治疗不及时，可能会进展为暴发性心肌炎，甚至会危及生命安全。

轻度心肌炎早期可能没有任何症状或仅有轻微症状，比如胸痛、气短、头痛，以及全身酸痛、关节痛、发热、咽痛、腹泻等。这些症状和感冒相似，很多人以为只是得了重感冒。

这时候，如果仍然不好好休息，继续熬夜加班、剧烈运动、从事重体力劳动，有可能会引发暴发性心肌炎。

暴发性心肌炎是最严重、特殊且罕见的心肌炎，病情来势凶猛，可在发病后短时间内迅速进展为严重心力衰竭、心源性休克，甚至短时间内造成死亡。该病病情危重，病死率极高，既往报道暴发性心肌炎患者住院期间病死率高达45%至55.6%。近年由于抢救措施的改善，患者住院期间死亡率下降至3.7%～8.1%。

防护到位病毒不扰

避免病毒感染，预防尤为重要。关键在于减少病毒感染的风险，并能早期识别症状，及时就医。现在正是呼吸道传染病高发季节，建议您做好以下4项预防措施。

避免病毒侵入 日常应勤洗手，少去人多拥挤的地方，家里多通风，外出时添加防寒保暖衣物。

提高身体免疫力 优化饮食结构，坚持规律锻炼，保证充足休息，避免过度劳累，同时注意戒烟限酒，来提高免疫系统的抵抗力。

感冒后运动应慎重 若感冒比较重，有呼吸不畅、乏力等症状，不管有没有心肌炎，最好不要进行剧烈运动。

注意身体信号 如果在感冒或其他病毒感染后出现胸痛、心悸、极度疲劳等症状，应立即就医检查，排除心肌炎的可能性。

文/刘健（北京大学人民医院）