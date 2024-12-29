专家、业界聚焦“医研共创”助力皮肤健康产业发展

医研共创，是近几年皮肤健康产业发展的核心关键词，围绕“医研共创”，产业上下游都进行了积极探索和布局。

记者27日在“SIA2024科学护肤创新联盟年度大会”(简称：大会)上了解到，“医研共创”也面临诸多挑战：如研究成果和市场需求脱节、研究的长周期和快速的市场需求变化、统一标准的缺位及复合人才缺位等。上海市科协副主席、上海市医学会会长邬惊雷主任医师，复旦大学附属华山医院主任医师郑志忠教授，中国中西结合学会皮肤性病专委会主委、上海市皮肤病医院院长李斌教授，中国医师协会皮肤科医师分会顾问刘玮教授等出席会议。

为期两天的“SIA2024科学护肤创新联盟年度大会”上，与会专家一致认为，在行业进入泛皮肤健康管理全产业链为主体的新格局下，具备深厚医研合作背景的品牌和产品无疑将更具竞争力。这一趋势不仅推动了行业的规范化，促进了产业上下游的高质量发展，也为皮肤健康领域的发展引领了新方向。

“SIA2024科学护肤创新联盟年度大会”是由上海科学技术交流中心指导下举行的一次行业高级别、高水平、高质量的行业盛会。大会共设置了3大主题论坛。“医研共创”主题致力于关注“医研共创”的真正定义，寻找解题人；“What’s New”主题聚焦年度最具产业科创价值的新机制、新技术、新原料趋势；“SIA Talk”主题则对医研共创到科学传播的成功路径进行了探讨。专家及行业代表们分别结合各自的专业实践与发展经验等，以生动的案例、翔实的数据，对“医研共创”“科学传播”的实践落地和行业未来趋势等进行了分享，并就“从医研共创到科学传播的可行性路径”初步达成了共识。

与会的专家和企业界代表在充分的讨论和观点碰撞中达成了共识：只有通过政策支持、跨学科产学研医的平台合作和科学传播团队等结构性功能的聚合实现，才能真正促进研究与产业的有效融合，打通这一链路。未来，以SIA科盟为代表的行业平台将有望成为解题人。据悉，SIA科学护肤创新联盟全称：上海科盟皮肤健康服务科技创新促进中心(简称SIA科盟)。

大会上发布了《从医研共创到科学传播：2024中国功效性护肤品专业洞察报告》(简称：洞察报告)和“SIA100”科学评价体系。中国医师协会皮肤科医师分会顾问刘玮教授对洞察报告进行了解读。该洞察报告覆盖了皮肤科医生、化妆品企业研发人员、高校科研人员、化妆品产业上下游以及科学传播5大领域人群，是基于逾1700名皮肤科医生与研发人员调研、近40位来自5大领域领衔专家的深度访谈，所集结的集体智慧。洞察报告深刻洞察了产业现状，并提出了医研共创的基础模型。

对于新兴的功效评价体系，参与洞察报告调研的专家一致建议：应尽量高于法规标准，体现其合适的循证证据等级与推荐强度分级，并达成共识以制定标准。来自医院的专家强调，研究设计、样本数量、数据采集方法及受试者筛选标准是构建高等级循证证据的关键要素。

洞察报告还创新提出了 SPREAD模型，对科学传播进行了结构性拆解。根据该模型，未来产业可以构建一套科学、专业、分级、有效、契合且充满活力的传播策略，从而全方位提升传播效率。“SIA100”科学评价体系是SIA科盟组织众多专家，遵循科学循证原则，倾力打造的皮肤健康领域的科学评价体系。（记者 陈静）