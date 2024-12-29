天冷 这两类人需格外注意防范心血管疾病

秋冬季节被称为心血管疾病的“魔鬼季节”。近日恰逢多地大降温，记者见到首都医科大学附属北京地坛医院心内科副主任医师杨柳时，她刚做完当天的第13台手术，“从早上8点一直持续到下午4点”。杨柳拿起一罐能量饮料咕咚咕咚喝下去，一边喝一边告诉中青报·中青网记者，“这样的工作节奏是心内科秋冬季节的常态”。

老年人沉迷刷手机会加重心血管疾病

杨柳告诉记者，随着冬季气温骤降，心血管疾病的发生率也随之上升，这背后有多重复杂原因。

寒冷天气对人体血管构成直接挑战，为维持体温，人体血管会自然收缩，导致管腔狭窄，供血不足，心脏应对突发事件的能力减弱。同时，血管收缩还会增加心脏泵血阻力，引发血压升高，进一步加重心脏负担。对于有高血压、糖尿病等基础疾病的患者，这种负担可能诱发心衰等严重后果。吸烟的人群也应当特别注意，吸烟会加速冠状动脉粥样硬化进程，更容易发生痉挛，“动脉粥样硬化就像水管里长锈了一样”，在冬天，这类人群很容易在多种因素刺激下发病。

冬季同时是呼吸道疾病的高发季节，感冒、肺炎等呼吸道感染也会对心血管系统造成间接伤害。炎症状态下，心脏血管的内皮功能变得不稳定，斑块破裂风险增加，急性心梗的风险也随之上升。炎症还会影响肺部呼吸功能，加重心脏负担，诱发心衰。

冬季饮食习惯的变化也是心血管疾病风险增加的原因之一。为了抵御寒冷，人们往往增加高盐、高油、高热量食物的摄入，导致血脂升高，血液黏稠度增加，心血管疾病风险上升。

在杨柳与患者的接触中，她总结有两类人群需要格外注意防范心血管疾病的发生发展。

其一是沉迷手机的老年人。

“夜间查房时，我们常常在病房里看到，很多老人一直在刷短视频，就像成瘾了一样，离不开手机。”杨柳说，“有的老人熬夜看手机，睡觉还要把手机放在一边听。”

老年人沉浸在一个个搞笑的视频段子中，不知不觉就减少了外出活动，长此以往很可能会影响他们的身体健康，增加心脏不良事件的风险；短视频平台上一些不科学的、误导性的内容也需要格外注意，老年人往往没有能力判别这些信息的来源。杨柳就曾接诊过一名心梗患者，他的母亲深信某种保健品的神奇功效，认为能解决孩子的心血管疾病。经过杨柳的耐心解释，患者母亲虽然表面上没有反驳，但内心仍然坚信不疑，私下坚持购买。

其二是工作压力大的年轻人。

近年来，心血管疾病呈现出明显的年轻化趋势，“这一现象在30-40岁的中年男性中尤为显著，甚至不乏20多岁的年轻患者”。杨柳解释，代谢综合征，包括肥胖、“三高”、久坐的生活习惯、吸烟、工作压力大以及熬夜等，都被认为是心血管疾病年轻化的主要原因。特别是对于那些工作压力大的年轻人，熬夜几乎成了家常便饭。这无疑加剧了心血管疾病的发病风险。

提早发现和介入治疗对于心血管疾病的治疗至关重要。对于老年人来说，免于心血管疾病可以大大提高晚年的生活质量。对于年轻人来说，心梗有其特别之处，如病变可能比较局限，只是某个血管的重要部位出现突发的严重狭窄或闭塞，发现前期症状及时就医可以显著改善，将“损失”降到最低。“有些年轻患者在心梗发生前得到了及时干预，他们的心脏几乎没有留下疤痕，对生活质量和生存期的影响都微乎其微。”杨柳说。

在各诊室跑断腿，没想到是心血管疾病

心血管疾病有哪些早期症状？

杨柳观察到，很多病人在发生心血管疾病前，往往会忽视这些早期症状——乏力、胸闷、心悸(患者可能会感到心里突突跳或不明原因的烦躁不安)、睡眠质量下降(如失眠、老做噩梦、半夜醒来等)、头晕等。有些患者还可能出现消化不良、胸骨后烧灼感等，这些症状可能会被误诊为消化道疾病。特别需要注意的是，有基础疾病(如高血压、糖尿病)和大量吸烟的人可能对身体的痛觉反射不正常，很容易延误病情。

“有些症状并不直接指向心血管疾病，会让很多患者出现误判。他们可能辗转于医院其他科室门诊，却久久得不到根治。”杨柳提醒，如果冬季身体出现不舒服，不要忽略心血管疾病的可能性。

此外，体检对于提早发现心血管疾病和介入治疗至关重要。关于年轻人进行体检的频率及相关检查项目，杨柳给出了以下建议：

首先，她强调年轻人应该具备健康生活的认知，主动去了解什么样的生活方式是健康的，并结合自己的工作特点，识别出可能存在的健康风险。

在体检频率方面，如果年轻人能够保持良好的生活方式和习惯，如控制合理的体重、规律运动等，那么他们每两年进行一次全身体检就足够了。体检项目方面，如果没有基础疾病，可以在体检中心完成一些基本的重要脏器功能化验，如心电图、超声心动图检查，抽血检查肝肾功能、血脂、血常规，检查尿常规等。此外，要做腹部B超检查肝脏，因为肝脏是处理脂肪的器官，当身体无法负荷时，脂肪细胞会堆积在肝脏，脂肪肝往往代表着内脏脂肪过多，内脏脂肪过多会导致动脉粥样硬化的发生和发展，最终导致心血管病发生。

对于有基础疾病，如高血压、高血脂症、糖尿病的人群，体检频率需要根据专科医生的建议来确定。

“一部分发作过心血管疾病的患者需要长期服药。他们怀疑服药会增加肝脏、肾脏负担而总是试图停药。许多患者喜欢购买保健品，用保健品替代医生建议的药物，这是非常危险的行为。”目前市场上存在很多声称具有抗氧化、增加心脏功能等作用的保健品，还有添加了三七、丹参等具有一定活血化瘀作用药材的中成药，虽然可以适量服用，但不能对其寄予期望，更不能替代正规治疗。对于已经有多种疾病、正在服用多种药物的患者，为了避免药物相互作用和增加消化系统负担，应谨慎选择保健品，必要时可遵医嘱停用。

“患者应多与医生接触和沟通，定期复诊，以便医生及时了解他们的病情变化和治疗效果。”此外，杨柳透露，医院注意到了患者对于互联网的使用习惯以后，也意识到了运用互联网进行大众科普的重要性。“我们正计划开设社交媒体账号，加强科普宣传，提高患者对保健品和药物的认识水平，避免他们受到不良信息的误导。”

感到心脏不适可以这样自救

如果突感心脏不适，在就医前可以这样自救：

第一，保持镇静，第一时间拨打120急救电话。

第二，在等待救援的过程中，患者应该尽量躺下休息，降低心脏的负荷和负担。

第三，在就医前，如果手头有脉搏血氧仪、血压计等检测设备，患者可以自己监测一下血压和脉搏、脉氧，这些信息可以给医生提供有价值的参考。

第四，对于已经发生过心血管疾病的患者，在突发情况下，可以先尝试使用医生认可的药物来缓解症状，如大家熟知的速效救心丸、硝酸甘油等，但也要注意用药的安全性，不要过量使用。

第五，如果有人突发意识障碍，在呼叫专业人士到场救援的同时，一定优先展开有效的心肺复苏抢救，直至救援到达。平时应该掌握正确心肺复苏的操作知识。

预防心血管疾病，冬季普通人应该如何做呢？杨柳从“衣食住行”的角度给出了一些有效建议：

首先，外出要注重保暖，特别是头部和手部。穿衣时可采用“洋葱法”(即多层穿衣法)，每层衣物不宜过厚，以便根据气温变化灵活增减。进行户外活动时，应避免选择贴身穿着纯棉材质的衣物，防止吸收水分后不能快干而降低身体温度；建议选择速干面料，并根据活动量调整衣物的宽松度和层数，避免穿着过紧影响活动。

饮食上要低盐低脂，避免摄入高油高盐食物，推荐摄入粗纤维食物和优质蛋白质，控制水果摄入量，防止摄入过多的糖类。

保持良好的作息习惯，避免熬夜和过度劳累。工作压力大的人可通过调整工作和生活方式来降低心血管疾病风险。

运动时，应先做好热身，让呼吸道及心血管适应冷空气刺激。可以选择八段锦、太极拳、散步等温和运动，锻炼身体提高免疫力。但需注意，冬季不宜进行剧烈运动，避免对身体造成负担。户外运动时要关注天气变化，避免极端天气下运动。无运动基础者不要突然进行高强度运动，以防出现身体不适。

中青报·中青网记者 谭思静