为落实北京中心城区非首都功能疏解、优化医疗资源空间格局，北京口腔医院新建主院区完成项目建设和验收，经过前期试运行，于今日全面开诊。

12月28日，北京口腔医院新建主院区全面开诊。记者 富田 摄

新建主院区位于北京市丰台区樊家村路9号，是一座绿色、智慧、人文的现代化口腔医院；占地面积6万平方米，总建筑面积133580平方米，是原有天坛院区的5倍。

院区整体设计简约、明快，辨识度高，门诊楼为花瓣造型，科研教学办公区为弧形设计，体现了“花好月圆”的美好寓意。

门诊楼共4层，采用以学科为中心的“模块化诊疗单元”和“门诊-医技-门诊”布局设计，减少患者排队和无效走动。

12月28日，北京口腔医院新建主院区全面开诊。记者 富田 摄

根据口腔科诊疗特点，在一层、四层分设放射诊区，方便患者就近进行医学影像检查。新设门诊服务中心，将病案、医保、物价、信息、门诊服务等窗口服务进行整合，一站式为患者提供病案、咨询、盖章、投诉等服务，快速解决患者在就诊中遇到的各种难题；医疗器械集中消毒供应，通过智能物流追溯系统，实现全院器械清洗、消毒、灭菌全流程管理；住院楼为患者配备专门电梯，直达病房，床旁视频呼叫、自助点餐和娱乐系统等，使住院患者更方便、更安心。

医院有效利用屋面铺设太阳能组件，降低污染、节能减排；应用智能物联，医疗管理提质增效；坚持以人为本，营造温馨就医环境；设有口腔综合治疗台430台、床位130张，医疗服务能力全面提升，优质口腔医疗资源更加均衡、可及，全市医疗区域规划更加合理。

12月28日，北京口腔医院新建主院区全面开诊。记者 富田 摄

走进住院楼5楼口腔颌面外科肿瘤外科病房，可见病房分为两人间、三人间和四人间三种类型，每间病房都光线充足、明亮宜人。值得一提的是，每台病床前都装有一条配备触摸屏幕的机械手臂。

“这个屏幕连接了智慧呼叫系统，患者可以根据需要点击换药等功能，实时呼叫护士或进行视频连线。”北京口腔医院口腔颌面头颈肿瘤外科护士长陈伟称，智慧呼叫系统不仅方便了患者，还提供查询体征数据、查看检查报告、餐厅点餐、视频娱乐等多种功能，为患者及家属带来了极大便利。

开诊当日，北京口腔医院在门诊大厅举行了便民健康咨询活动。各专业科室选派医疗骨干，现场解答各种口腔健康相关问题，并根据每位来访者的具体情况给出专业的治疗建议和日常口腔护理指导。（记者 杜燕）