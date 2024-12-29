神经医学界精英研讨学科最新研究成果、诊疗进展与技术创新应用

来自全国各地的专家学者27日至29日相聚厦门，就临床神经科学的最新研究成果、神经内镜技术的创新应用以及脑血管病的诊疗进展进行深度交流和分享。

由福建省精准医学科技协会、厦门市医学会及厦门大学附属中山医院共同主办的“2024厦门临床神经科学大会暨神经内镜技术学习班、厦门脑血管病学习班”28日举行开幕式，同步进行线上直播。本次大会旨在搭建一个专业的学术交流平台，推动临床神经科学领域的综合发展，为未来科研和临床实践奠定基础。

大会主席、厦门大学附属中山医院副院长、神经外科学科带头人田新华教授介绍说，该院连续十多年主办神经内镜技术学习班和脑血管病论坛，今年两大学习班合办，加上临床研究和重症护理专场，规模空前，共开展78场高质量的学术讲座，邀请神经外科学界领军人物张亚卓教授、刘建民教授等众多国内著名专家学者，授课专家单位覆盖北京、上海、天津、广东、江苏、浙江、深圳、黑龙江、江西等省市地区。

此次大会上同步开展了全国多中心IGF-1筛查研究方案定稿及GH应用回顾性研究方案征集研讨会。该项目是一项与颅脑创伤治疗相关的临床研究，该研究由上海交通大学附属仁济医院和浙江大学第一附属医院共同发起，厦门大学附属中山医院、南京鼓楼医院、中南大学附属湘雅医院、华中科技大学附属协和医院等共同参与。

浙江大学医学院附属第一医院杨小锋教授在接受中新网记者采访时说，中国颅脑创伤年发生率为每10万里面有55到64个人，颅脑创伤是神经外科第一大疾病；颅脑创伤后容易出现IGF-1(胰岛素样生长因子1)和GH(生长激素)分泌不足。因此，对所有中重型颅脑创伤患者，进行垂体-生长激素轴功能的评估非常重要，而生长激素轴功能的评估需结合血清IGF-1水平。

田新华教授对记者说，该项目通过对住院TBI患者动态检测GH和IGF-1，观察外伤后患者GH，IGF-1变化趋势、影响因子及对短期和长期预后的影响，以期进一步提高重型颅脑损伤患者救治和预后，并为下一步高质量随机对照临床研究打下基础。

据悉，该项目是中国首个大样本颅脑创伤患者急性期GH、IGF-1水平动态监测的多中心队列登记研究。

作为福建省临床重点专科建设项目和厦门市脑血管病临床医学研究中心，东道主厦门大学附属中山医院神经外科一直致力于临床科研的攻关与转化。该院神经外科主任陈锷教授说，积极探索和推广脑血管病诊疗技术，致力临床研究，减少新发残疾，是我们神经外科多年来的一项中心工作，科室每年脑血管病诊疗例数已超千例，为厦门之最，治愈率比肩国内顶尖神经外科中心。（杨伏山 张舒姗）