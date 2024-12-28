如何防止自恋型人格障碍标签被滥用

近来，NPD（Narcissistic Personality Disorder的缩写，中文名称为“自恋型人格障碍”——记者注）在网络上掀起热烈讨论。不少网友讲述自己与疑似这类人的交集经历，有人恍然发现身边的亲人、室友、老师可能是潜在的NPD。与此同时，部分网友以发文“问诊”的形式，期望在网络上完成“自我诊断”。

在“诊断”之前，人们需要厘清NPD到底是什么。面对这类人群，怎样的相处模式才较为妥当？这个热词是否被过度使用，导致人们给身边人贴上了不必要的“标签”？

网上对自恋型人格障碍有五花八门的解释，北京师范大学心理健康教育与咨询中心副教授、中国心理学会注册系统督导师张继明表示，NPD在自我认知上、人际关系中和面对挫败时存在典型特征。一些影视角色、名人的行为可能有部分NPD特征，这些信息进入公众讨论的视野，虽然有助于知识普及，但存在过度简化和滥用标签的现象。他认为，一些网友仅凭他人的个别行为就判定其为NPD，这是不准确的。

自恋型人格障碍“画像”

张继明告诉中青报·中青网记者，自恋型人格障碍患者的核心问题在于夸大自己的重要性，往往过度自恋与盲目自大，他们坚信自己是特别的存在，在各方面都极为出色，远超他人。如盲目认为自己比所有人都漂亮、厉害，即便实际情况可能并非如此。同时，他们缺乏现实检验能力，无法客观认识自己，对自己的评价不基于事实。他们会非常渴望来自他人的赞美，也坚信自己配得上这些赞美。在人际关系中，他们会认为自己拥有“特权”，会有“剥削”和利用他人的倾向。

当网络上关于NPD的说法纷繁复杂时，一些人对NPD的中文名称感到疑惑。17岁的高中生陈清有些怀疑自己：“我平时挺自恋的，我是NPD吗？”

张继明表示，自恋是每个人都有的一种特质，研究显示，正常情况下人们处于一定的自恋水平。在日常比较中，多数人会表现出一定程度的自我肯定倾向。正常自恋是适度的自我喜爱和接纳，人们能够客观认识自己的优点和不足。

他举例，在工作中取得成绩时，每个人都会感到自豪，但正常人清楚自己的能力范围，遇到困难会积极寻求解决办法，而非盲目自大。自信是基于对自己能力的正确评估，相信自己在某些方面的实力，能够积极面对挑战，且在面对失败时，能够坦然接受并从中学习。

“当自恋发展到影响对现实的客观判断，即盲目坚信自己在各方面远超他人，不顾实际情况时，就可能是自恋型人格障碍的表现。”张继明说，“他们若未达到所追求的目标，常常会将责任归咎于外部因素，而非反思自身。他们追求他人的崇拜和关注，若得不到满足，便会产生不满，甚至出现一些攻击行为，如言语霸凌对方等，这与正常的自恋和自信有着本质区别。”

大一学生王洋怀疑自己的一个室友是NPD。今年9月她刚进入大学，才相处几个月，就被一个室友的言行举止所困扰。她向中青报·中青网记者倾诉道：“这个室友自认为是宿舍里最优秀的，即使事实并非如此。她完全不顾我们的想法和感受，经常占用公共空间放置自己的物品，还觉得理所当然。当我们提出意见时她就会大发雷霆，说我们嫉妒她。”

此外，王洋的室友很喜欢谈论自己，从家庭背景到个人成就，每一个话题都围绕着自己展开，几乎不给其他人发言的机会。每当其他同学试图分享自己的想法或经历时，该室友总是不屑一顾地打断她，再将话题强行转回自己身上，还常常带着一种居高临下的口吻说：“你们那些事儿有什么好说的，不像我……”

当这名室友成绩不理想时，从不反思自身问题，反而归咎于老师出题太难或其他外部因素，还常常贬低那些成绩比她好的同学。在合作小组作业时，虽然有分工，但她私下会在宿舍里吐槽：“其他小组成员做的是垃圾，根本用不了。”

张继明介绍，NPD在人际关系中确实会给他人造成困扰。NPD渴望成为焦点并寻求崇拜，他们强烈期望在人群中成为众人瞩目的中心，迫切需要他人的崇拜、欣赏和肯定。

他进一步解释，NPD认为他人对自己的关注和敬仰是理所应当的，若得不到满足，就会认为是他人的过错。NPD缺乏共情能力，忽视别人的存在和感受，将他人视为服务于自己、仰望自己的人，常表现出以自我为中心的操纵行为，善于运用各种手段（如命令、指责、夸张等）来达到操纵目的，却难以换位思考理解别人的情绪和需求，对身边人的痛苦表现得冷漠无情。

在朋友关系中，NPD可能会要求朋友随时陪伴、支持自己，却很少考虑朋友的处境和需求；在恋爱关系里，他们会试图控制伴侣，要求伴侣完全按照自己的意愿行事，一旦伴侣不顺从，就会通过贬低、指责等方式进行精神打压。

同时，张继明指出，NPD缺乏反省能力，在成绩或能力处于中等或较差水平时，依然盲目自认为是天才或佼佼者，无视客观事实。

当遇到问题或失败时，NPD从不认为自己有错，不懂得从挫败中吸取经验教训，无法通过反思促进自身成长，总是将责任归咎于外部因素，如运气不好、他人故意为难等。面对挫败时，为保护自己会攻击他人，通过言语贬低他人来维护自尊，如在被批评或任务失败时，会攻击批评者或指责团队成员，而不是承担责任。

不该轻易给人贴上NPD标签

王洋不确定室友是不是NPD，也无法得知室友为何有令人困扰的举止。

很多人好奇，NPD是先天原因还是受生长环境影响形成的？张继明告诉中青报·中青网记者，NPD的形成原因有多方面，要从生物、心理和社会等方面分析。目前生物证据并不充分，NPD多数与成长环境密切相关，尤其是父母的过度溺爱和无条件满足。

在孩子成长过程中，过度宠爱使他们形成了“宇宙之王”的自我认知，这种感受在青春期甚至成年后仍可能延续。例如，一些孩子从小在家庭中习惯了被无条件关注，即刻满足，逐渐长大进入社会后，若缺乏正确引导和教育，这种自恋心态可能进一步发展为NPD。

对于NPD自身而言，能够自我觉察是开始改变的表现。在张继明的临床经验中，如果NPD患者能意识到自己的“问题”而寻求帮助，就说明其有改善的意愿和动力，这是持续改善的基础，“NPD如果没有改善，是不会承认自己有人格障碍的”。当他们能够意识到自己的行为模式存在问题，意识到自己过度自负、对他人缺乏共情时，改变已经在发生了。例如，在经历失败后，尝试从自身角度发现问题；在与他人发生冲突后，尝试从对方的角度思考问题，反思自己是否给对方带来了伤害。

在与疑似NPD的人相处中，张继明建议，很重要的一点是避免被他们闪亮的外显形态所迷惑，要对一些操纵行为敏感，在关系中守住自己的边界，尊重自己的感受和需要，不被对方“PUA”，也就是不因为对方的言语打压、行为否定、精神打压等被情感操纵和精神控制。

张继明注意到，许多人在网上询问自己或他人是否患有NPD。他认为，这种方式往往缺乏专业性，多数人并非将其视为严肃的求诊行为，更多是出于好奇或寻求一种心理安慰。部分人可能因“病耻感”或不知道如何寻求专业帮助，而选择在网上匿名询问，将其作为正式求诊的铺垫。

他提醒，人格是一个有强度概念的连续体，以自恋为例，从自卑，自我接纳，到带有自恋色彩，乃至于自恋型人格障碍，一个人可能在这个连续体的某一个区间，并非只有NPD和非NPD两种类型。简单使用“NPD”一词可能存在过度简化和滥用标签的现象。他认为，心理学概念为了便于理解，常被简单化、标签化，NPD也不例外，不可仅凭一些表面行为，轻易给他人贴上NPD标签。这容易造成误解，影响人际关系。比如，在工作中，有人积极争取表现机会，就被指责为NPD，但可能对方只是对工作充满热情且具备相应能力，这种判断忽略了行为发生的情境等多方面因素。

（应受访者要求，陈清、王洋为化名）