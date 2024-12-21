专家解读关于个人养老金的9个问题

从12月15日起，个人养老金制度在全国全面实施。什么是个人养老金？买个人养老金对个人有什么好处？新华访谈连线中央财经大学社会保障研究中心主任、教授褚福灵进行热点解读。

新华访谈：什么是个人养老金？

褚福灵：个人养老金是个人自愿参加市场化运作，政府进行政策性引导的一个补充养老保险制度，它是面向个人的。

新华访谈：个人养老金与基本养老保险是什么关系？有基本养老保险，为何还推行个人养老金制度？

褚福灵：基本养老保险是保障基本生活，但为了满足多元化的养老需要，还可再买一份个人养老金，它们之间是互补的关系。

新华访谈：买个人养老金对个人有什么好处？

褚福灵：购买个人养老金会享有一定的税收优惠。目前，一个月缴费最高限额是1000元，一年最多可以存1.2万元，这笔钱就可以减免税。此外，退休后领取个人养老金时还要交税的。按照现行的文件规定，个人养老金是单独计税的，税率比较低。当然，你最后交多少税，和领取的方式还有关系。总的来说，国家会有一定的税收优惠，税率也是最低的那档。至于到底能优惠多少，这里面还有考虑很多不确定因素。

新华访谈：个人养老金和储蓄、理财、商业养老保险有何不同？

褚福灵：有较大的区别，个人养老金里面的产品都是经过筛选的，在安全性、业绩上都是较好的产品，国家会对其进行监管。此外，个人养老金算是一种长期存款，需要达到领取条件才能领取。

新华访谈：有网友担心，退休以后领取的养老金会不会缩水？

褚福灵：个人养老金是长期存款、长期投资、长期运作的产品，由金融机构及相关部门联网进行监管，保证资金安全，防止跑冒滴漏。所有参与机构都经过一定的遴选，运作比较规范。此外，个人养老金与电子社保卡绑定，领取时候会把所有的钱都转到社保卡，通过社保卡来发放，所以，国家通过这些监督管控，和系统实时跟踪，来试图确保资金安全存储，安全运作，通过保值增值发挥养老的作用。

新华访谈：个人养老金账户里的资金怎么用？

褚福灵：个人养老金可以购买多种产品，包括稳健型、保守型、冒进型等不同的理财产品。消费者在购买产品时，可根据个人的风险承受能力来作出决策。

新华访谈：如果突发意外，个人养老金可以继承家人吗？

褚福灵：可以继承。

新华访谈：如果需要花钱，个人养老金可以提前领取吗？要达到哪些条件？

褚福灵：个人养老金的领取有一定条件，例如，达到退休年龄、终身残疾，移居国外、罹患大病、失业、因故生活贫困等都可领取，但是需要走一定的申请程序。最后领取的钱会转到社会保障卡里。这笔个人养老金，可以一次领出，也可多次领出。总之，这笔钱既具有长期的存储要求，同时又有一定灵活性。

新华访谈：如何吸引更多人开户？在制度设计上还需要完善什么？

褚福灵：个人养老金是新事物，很多人会存在观望心态。建议，产品设计应当更加简明，更加便捷；产品设计要重在收益，能够稳健投资，适度保值增值。

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记者：关心 于子茹