冬至时节话养生 专家解读健康指南

12月21日将迎来二十四节气中的冬至节气。冬至到小寒、大寒是一年中最冷的季节，是调养身体、预防疾病的重要时期。在这个时节，如何科学养生、防病于未然？20日，国家卫生健康委以“时令节气与健康”为主题召开新闻发布会，就相关问题进行解答。

冬至养生，遵循“冬藏”原则

随着冬至的到来，自然界的阳气逐渐收敛，万物进入闭藏状态。中医所讲的“冬藏”，就是顺应这一自然规律，进行身心的调养。

中国工程院院士、中国中医科学院望京医院主任医师朱立国在发布会上介绍，“冬藏”主要藏的是人体的精气和神志，在这个时节要减少不必要的体力消耗，储存能量。同时，冬季昼短夜长，人的情绪容易低落，要注重调整心态，保持内心的平静和安宁，避免过度焦虑、抑郁等不良情绪。

朱立国建议，冬至养生要遵循“冬藏”原则，注重饮食、起居、运动等方面的调养。饮食方面，可适当进食核桃、黑芝麻、桂圆、羊肉等温热食物以补肾助阳，同时搭配萝卜、白菜等蔬菜，避免滋补过度。起居方面，尽量早睡晚起，养阳气、固阴气。晚上睡觉前可以泡脚，有利于睡眠和气血畅通。运动方面，可选择八段锦、太极拳等舒缓运动，达到身心同调的效果。

此外，艾灸、穴位按摩等中医传统养生保健方法也适合在冬至时节进行。艾灸腹部的神阙、关元等穴位，按摩膝外侧的足三里等穴位，能够疏通经络气血，扶正祛邪，增加抵抗力。

加强防控，应对冬季呼吸道传染病

“冬季是呼吸道疾病的高发季节。冬季的呼吸道传染病发病率约是其他季节的2至3倍。”中国工程院院士、中国疾病预防控制中心研究员徐建国在发布会上表示，近年来，我国检测多种病原体的能力大幅度提高。从目前数据看，有30多种病原体可引起呼吸道感染，其中流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肺炎支原体等是当下主要流行的病原体。

专家提醒，常用的个体防控措施，如加强锻炼、注意个人卫生、消毒通风优化室内环境等，仍可发挥较好的预防作用。接种疫苗对老人和儿童来说尤为重要。

若出现呼吸道疾病症状怎么办？中国工程院院士、中国医学科学院院长王辰在发布会上表示，一般呼吸道疾病的患者，如果症状不严重，可以居家观察，并服用缓解症状的药物。如果症状加重，尤其是肿瘤患者、慢阻肺病患者、长期心衰患者等高危人群，应及时就医。

科学管理，守护心血管健康

中国科学院院士、浙江大学医学院附属第二医院主任医师王建安表示，冠心病、心衰等心血管疾病在冬季尤为高发。气温骤降时，人体为了保持体温，血管会收缩，导致血压上升，心脏负荷加重；同时，寒冷天气使得人们更倾向于在室内活动，户外活动相对减少，可能导致体重增加和血脂水平升高，增加心血管疾病的风险。

王建安建议，中老年人、患有慢性疾病的人群、有不良生活习惯的人群等，应特别注意预防心血管疾病。保持室内温暖，外出注意保暖；适当增加室内运动，运动前做好热身；戒烟限酒，减少对心血管系统的刺激；饮食上选择低盐、低脂、高纤维的食物，避免过量摄入高热量食物；保持规律作息，确保充足睡眠。

此外，对于已经患有心血管疾病的患者来说，冬至时节要特别注意保暖，按时服用药物，监控血压、血糖、血脂等指标，保持稳定的情绪，避免过度劳累。

王建安提醒，心血管疾病发作时的典型预警信号包括胸痛、胸闷、心慌、呼吸困难等，同时也要关注非典型症状，如恶心、呕吐、咳嗽等。一旦出现心血管急症，应立即让患者平卧，拨打120急救电话，在专业指导下使用急救药物，必要时进行正确的心肺复苏。（记者李恒、董瑞丰）