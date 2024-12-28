品牌餐饮为何偏爱高校

近年来，麦当劳、肯德基、海底捞、老乡鸡等品牌餐饮企业纷纷进军高校市场。曾经专注商圈、闹市的品牌，如今为何将目光投向了校内市场？其中的“生意经”，值得细细探究。

对这些餐饮企业而言，校内市场无疑是一块充满诱惑的增量市场。相较于已经接近饱和、竞争激烈的校外市场，校内市场的吸引力不言而喻。首先，学生群体庞大，市场潜力巨大。其次，学生的用餐需求和用餐时间波动相对较小，校内客流量也保持较高的稳定性。这为餐饮企业提供了一个相对可预测的市场，有利于其长期规划和经营。

一旦学生形成了稳定的就餐习惯，品牌的用户黏性便会显著增强。由于校内市场选择有限，品牌的口碑效应在此环境中能够放大。良好的就餐体验能在短时间内积累口碑，吸引更多学生前来就餐，进一步推动品牌的市场扩展。

在社交平台上，像“老乡鸡无痛考上武大”“蜜雪冰城无痛考入北大”这样的报道经常引发热议。学生们通过评论区接龙喊话，希望自己学校也能“安排上同款”。这种带有强烈社交属性的讨论，也能使品牌的曝光量得以迅速扩大，获得不错的市场反响。

但是，校内市场的经营并非没有挑战。首先，校内市场的营业周期相对较短，寒暑假期间学生放假回家，营收大幅缩水。其次，学生群体对价格相对敏感，性价比成为选择餐饮的重要标准。客单价定位，是品牌开辟校内市场的一个重要关切。最后，学生普遍对菜品创新、品质保障有着较高期待。

尽管存在诸多挑战，但品牌餐饮企业敢于扎堆布局高校，正是因为他们在应对这些挑战上拥有独特的底气。

一方面，品牌餐饮企业在出餐速度和品控上有着完善的保障。学生足不出户，就能享受到媲美校外商场的餐食服务，非常具有吸引力。并且，这些品牌餐饮企业通常拥有成熟的线上点单系统。学生可以提前在线下单，课后到店直接取餐，大幅减少了用餐高峰时的取餐等待时间。

另一方面，品牌餐饮企业在菜品创新和活动营销方面展现出独特的优势。校内门店与校外门店保持同步，上新时令产品，抓住学生对“打卡尝新”的兴趣。同时，不少品牌餐饮企业还通过在校园社群中发放优惠券、举办特色活动等方式，增强与学生的互动，刺激消费，带来更多营收。

虽然品牌餐饮企业的客单价普遍高于传统校内食堂档口，但得益于品牌效应，许多学生愿意为品牌溢价买单。凭借强大的品牌效应和用户黏性，餐饮品牌企业能够有效突破“价格”这一瓶颈，充分保障盈利空间。

从学生的用餐需求满足、学校的餐饮生态改善到餐饮品牌的市场扩展，餐饮企业进军高校市场，不仅符合市场需求的变化，也是各方利益的共赢。