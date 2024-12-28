深挖需求释放家电消费潜力

今年以来，我国洗护家电市场表现稳健。数据显示，今年1月份至8月份，洗衣机（含套）零售额和零售量分别同比增长0.2%和4.3%，干衣机（含套）分别增长14.1%和22.8%，洗烘套装在我国2023年洗护产业中的零售额占比已达到15.4%。在以旧换新加力政策撬动、产品更新周期带动、多元化新需求拉动的合力作用下，洗护家电市场有望持续释放增长潜力。

加力政策撬动更大消费潜能。2023年以来，为激发家电市场的消费潜力，国家及各级地方打出了一系列政策“组合拳”。特别是今年7月，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。其中，直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金，用于支持地方提升消费品以旧换新能力。加力政策覆盖品类更广，除包括洗衣机在内的8类主要家电外，也鼓励地方结合当地居民消费习惯、消费市场情况等对其他家电品种予以补贴。补贴方式和流程也更加直接、高效，政府和企业还为消费者参与补贴提供了更便捷的渠道。未来，在消费品以旧换新加力政策的撬动下，将进一步激发居民消费意愿，激励企业生产积极性，释放洗护家电行业的增长潜力。

更新周期带动新一轮市场增长。洗衣机、电视机等传统家电在我国消费者家庭中的保有量较高，已经形成了较大的替换基数。国家统计局数据显示，2023年我国城镇家庭每百户洗衣机拥有量为98.5台。根据中国家电网测算，2024年我国家庭洗衣机换新量或将达到2888万台，到2029年达3783万台。高替换基数叠加以旧换新加力政策，洗衣机产品进入集中换新的周期，有望促进市场的新一轮增长。

多元化需求拉动产品迭代升级。当前，居民消费观念发生变化，对家电产品消费从“不坏不换”向“求好求新”转变，消费需求也日益呈现出多元化、个性化的特点。比如，科技爱好者希望通过手机APP远程操控各类家电，建立智能家居生态。审美追求者要求家电具有时尚设计感并一体化融入家居。有老年人的家庭则需要更加舒适、安全、便捷的适老化家电产品，这些都带来了更多细分化、差异化的新需求。在衣物洗护方面，消费者对智能、节能与健康的品质要求不断提升，有利于进一步促进节能环保的高能效等级产品消费。

洗护家电行业前景可期，同样也面临着问题和挑战。比如，作为耐用家电，在市场饱和度高且经历一轮换新之后，或将面临增量缓慢情况。主流产品功能相对同质化，市场竞争激烈，消费者对服务的要求也较高。

释放包括洗护在内的家电市场增长潜力，应由依靠“增数量”向依靠“增价值”转变，不断提升产品高端化、智能化和多功能化水平，深入挖掘满足存量市场的消费需求。推动产品升级，紧密结合消费者多元化、个性化、差异化新需求以及对生活品质提升的要求，不断提高产品质量，开发新功能、新产品，更好满足细分市场需求。推动绿色升级，不断完善家电节能降耗技术，以一体化加快绿色低碳转型。推动服务升级，提供“送、拆、装”一站式专业服务，及时响应用户需求，使消费者购买新产品、更换旧产品时更加便捷和省时省力，增强品牌建设，提高消费者认可度。