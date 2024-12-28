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2024乡村振兴创新案例库名单公布

2024年12月28日08:47 来源：人民网

2024乡村振兴创新案例征集入选案例于近日公布，共形成党建引领、产业发展、和美乡村、绿色生态、乡村服务、数字乡村、现代农业和多元投入八类名单。

(责编：崔元苑、李源)




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