健康不是静态，是动态的

【医学名家谈】

健康是一种生命状态、体验、指标，同时也是一种纠错、修复、平衡的能力。健康观是建构在知识谱系之上的理念、意识、信仰。两者关联紧密，不能只谈健康，不谈健康观，也不能离开健康来谈健康观。

人类的健康认知源远流长，直到1948年世界卫生组织（WHO）成立，才有了健康（Health）概念及理念的共识，即健康不只是躯体无疾，还包括身心社灵（精神）的平顺、和谐，甚至期许完美状态，并预设了近乎幸福的健康理想。随后，人们在个体健康与群体健康（社区、地区、国家、全球）两个向度展开了深入探究——前者聚焦于健康评价与健康维护，后者着眼于健康治理与协同效应。感谢前辈医学家，他们为我们划定了全人健康的认知基线。如今，健康中国工程的设计师与实践者又在全要素健康认知的基础上，增加全方位、全流程、全周期等认知维度，进一步丰富了人类健康学说的理论内涵，提升了健康观的境界，为健康教育旋动新的思想陀螺。

先说说健康理想与理想健康的关系。在中文语义里，健康包含健与康两个意涵。其中，健是亢奋、强壮，康是平顺、和谐。中国人信奉中庸之道，致中和，避免偏执、极端化。中医崇尚“平人”，讲求“阴平阳秘，真气从之”。譬如，生活中的喜怒哀乐是情绪的两极，中间态与平衡态则是宠辱不惊、乐而不癫、哀而不伤。同样，寒热虚实是体质上的偏至，中道境遇则是既不亢奋张扬，也不羸弱压抑。其实，现代医学干预的要旨是化危机为平顺，康复的意涵亦是平顺地回复病前状态。

在此，我们应明白这样一个道理：如果健康诉求与承诺过高而难以实现，往往会导致失望、失意、失落，造成一些人心志上的困境。我认为，健康绝非“不病、不痛、不老、不死”，而是“活得长，病得晚，老得慢”。我们追求健康，但拒绝健康主义，如同我们崇尚科学反对科学主义一样。因此，健康教育的艺术是适度承诺，而非过度承诺。

再谈谈关于健康是否可测量的问题。健康存在着现象学哲学家梅洛·庞蒂所说的“可见的不可见性”，即使指标测准了，专家的解读也存在多义性，况且身心社灵（精神）维度的测量敏感度不一。我们在测评健康上的策略是先易后难，但不能将可测定、已测定的躯体健康指标当成金标准或唯一标准。健康是一种功能状态，可以是器官功能健全的常态，也可以是器官功能状态偏倚、依凭体内自我矫正的代偿状态，但如今却被外化为一套体检指标，以及围绕健康指标归于正常范围的养生及药物干预，而那些非指标化的心理、社交障碍却被漠视或无视。

如今，中老年人在体检之后，普遍存在着“体检综合征”，望着各种漂移的体检指标终日愁眉苦脸、茶饭不思。究其缘由，只因当下缺乏一套适合65岁以上老人的体检指标值，他们只能与中青年共用一套标准。这是不合理的。其实，身心连锁反应十分严重，血压、血脂、血糖偏离正常值一点点就开始终生用药，导致“处方瀑布”“冗余用药”，吃坏了胃肠，也吃坏了肝肾，健康状态非但没有改善，反而每况愈下。深究起来，这涉及人们在健康认知与教育上的迷失。我们的（公共）健康不是我的（个体）健康，断不能将整齐划一的健康评估凌驾于个性化的健康评估之上。每个人的生活环境与人生阅历不同，体质差异导致自我调摄、修复能力不同，对于健康危险因素的抵抗与适应强度自然也不同，不能“一刀切”——况且健康测评中存在误差，可能出现假阳性、假阴性的情况，断不可“一张化验单定乾坤”。要知道，健康沿着空间轴与时间轴弥漫延展，此时的健康与彼时的健康、此地的健康与异地的健康完全不同。例如，怒发冲冠时的血压可能飙升到危险境地，心平气和时血压立马恢复正常；在高寒地区，哮喘患者频繁发作，但移居海南生活后则形如常人。这就是说，健康不是静态，而是动态的，断不能刻舟求剑、乱贴标签。

随着健康教育的深入，我们还会触及更多疑问，在此仅列举一二。

疑问之一：单纯器官功能衰减的衰老与无疾而终的死亡，是否应该归为健康范畴？生老病死本是生命的基本进程，有人因病死，并不老；有人因老去，没有病。按照无病即健康的认知逻辑，无疾的衰老与无疾而终都应该归于健康，但是公共意识却执拗地将死亡统统归于“因病抢救无效”。衰老是疾病的温床，本身却是一种健康衰减状态——只是衰减到一定程度后，失能、失代偿、失控、失序累积到一定程度，此时与疾病的功能态无异，问题是我们对于衰老前期的失意、失落、失尊，常常有感无视。

疑问之二：再生医学的兴起、人工智能技术的渗透，使得健康再造与健康辅助运动方兴未艾，那么边界在哪儿？是扶弱，还是助强？人工智能技术通过整合健康再造与健康辅助技术，开启了未来健康的无限可能性。譬如，脑机接口可以增智促慧、缩短学习时长，但人的社会化进程并未缩短。再如，纳米机器人可以清除血管内的粥样硬化斑块，彻底解决心血管堵塞的难题，也可以消除大脑中的淀粉病变，使得阿尔茨海默病逆转，从而解决失忆、失智、失尊的难题，但新技术从来就是一把双刃剑，潜在的风险在哪里，是否可控……这些目前很难给出一个令人满意的回答。

（作者：王一方，系北京大学医学部教授）