让大学生村医留得安心干得舒心（无影灯）

在国家卫生健康委近日举办的新闻发布会上，来自四川省甘孜藏族自治州石渠县洛须镇洛须村的大学生乡村医生更求才巴，讲述了他的从医故事。

更求才巴2022年毕业于湖南永州职业技术学院医学院，2024年通过大学生村医专项计划成为一名乡村医生。他所在的洛须村地广人稀，高寒缺氧。镇卫生院为他解决了住宿等生活问题，州里安排他参加了全科医生转岗培训。在一次次的诊断、治疗和随访中，更求才巴赢得了村民的信任。

长期以来，我国乡村医生队伍学历层次低、年龄结构老化等问题突出。随着老一代村医逐渐退出舞台，不少村卫生室人才青黄不接，甚至成为“空壳”。2023年，国家卫生健康委等五部门决定实施大学生乡村医生专项计划。截至2024年10月底，专项计划录用的近7500名大学生乡村医生已陆续走上工作岗位，为乡村医生队伍增添了新鲜力量。然而，稳定大学生村医队伍，需要在“扶上马”的同时，拿出更多举措“送一程”，确保“招得来、留得住、用得好”。

明确编制身份。过去不少村医没有纳入编制管理，一边种地一边行医，身份是“半农半医”，收入待遇低，养老没保障，在一定程度上影响了工作积极性和职业稳定性。专项计划要求，乡镇卫生院应当拿出一定数量的岗位公开招聘符合条件的优秀大学生乡村医生。近年来，一些地方明确乡镇卫生院与村医签订聘用劳动合同，使村医身份由个体转变为乡镇卫生院聘用人员，让大学生看到了乡村医生的职业前景，吸引了一大批高学历、高素质的医学专业人才扎根基层，促进了乡村两级医疗卫生服务同质化。

拓宽职业空间。专项计划要求，各级卫生健康行政部门要加大大学生乡村医生的继续医学教育资源供给；各地要通过培训、进修等方式不断提高乡村医生医学综合能力和实践技能，为其考取执业（助理）医师资格创造条件。例如，浙江省在省内的医学院校设立省级大学生乡村医生培训基地，实施为期一年的大学生乡村医生培养，通过线上学习资源的利用和线下实践经验的积累，不断提升大学生乡村医生的医学理论知识和临床实践能力。安徽省建设覆盖基层的“智医助理”辅诊系统，在不改变医生原有工作习惯的基础上，实现对问诊全过程的智能辅助，提升村医的医疗服务能力。

完善待遇保障。要切实落实乡村医生多渠道补偿政策，统筹解决好乡村医生收入和待遇保障问题，健全多劳多得、优绩优酬的激励制度。专项计划要求，在分配中对大学生乡村医生予以倾斜，进一步提高其收入待遇和岗位吸引力。例如，甘肃省对纳入聘用管理的村医，执行国家统一的事业单位工作人员收入分配制度，落实有关工资福利和社会保障待遇；对于承担基本公共卫生、家庭医生签约等服务的绩效工资，经乡镇卫生院绩效考核后发放。

乡村医生是最贴近亿万农村居民的健康“守护人”，在全面推进健康中国建设和乡村振兴战略中发挥着基础性作用。期望各地各部门以实施大学生乡村医生专项计划为契机，加大激励和保障力度，让大学生村医留得安心、干得舒心，引导他们服务农村、扎根农村，夯实我国乡村医疗卫生服务的网底，让广大农民享有更便捷、更优质的医疗服务。

《 人民日报 》（ 2024年12月28日 08 版）