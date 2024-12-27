专家热议创新驱动如何助力医院高质量发展

12月21日，由人民健康主办，厦门市卫生健康委员会、厦门市医学交流与人才服务中心、厦门市医学会支持的“新质驱动，创新生态——2024人民好医生大会”在厦门举行。论坛期间，与会嘉宾，特别是医院代表就“创新驱动医院高质量发展”的主题进行了深入探讨。

北京市通州区委卫生健康工作委员会委员、北京市通州区卫生健康委员会副主任、疾控局局长徐娜在进行主题发言时介绍，依托慢性病示范区建设，通州区已经形成了政府主导、部门协作、全社会参与的综合防控形势，同时在推进多病共管。通州区的重点举措有四大方面的特点，一是深化纵向到底的基层公共卫生委员会体系建设；二是依托公共卫生委员会全力加快医防融合工作的有效推动；三是打造带有区域特征的“副中心医声”健康科普品牌，传播权威专业的通州医生的声音，提升公众健康素养；四是强化人才培养，推进公共卫生事业高质量发展。

首都医科大学附属北京中医医院党委副书记、纪委书记程军在发言中表示，公立医院的新文化建设，尤其是建设特色鲜明的医院文化对医院发展至关重要。在新时代新文化的要求下，“四性两力”——包括公益性、人民性、人文性、传承性，软实力和核心竞争力是当下的重中之重。

首都医科大学附属北京友谊医院副院长李昕则认为，医院高质量发展要坚持党委的统一领导，坚持“一个党委一套班子”。北京友谊医院有三个院区一个门诊部，都由一个党委一套领导班子负责领导，统一领导、统一规划、统一标准、统一监督。通过信息化进行三个院区的统筹管理，能够实现数据的共享互通。

浙江省人民医院副院长涂建锋表示，服务创新是近年来医院跨越式发展、弯道超车的捷径。医院主要通过以下几方面实现“弯道超车”：一是螺丝壳里做道场，新建高楼；二是全力破解急难愁盼的问题，优化流程；三是立志做辛勤园丁，打造花园医院；四是塑造高品质就医，做配套保障；五是泛后勤暖心服务，做人文医院建设；六是融合家文化元素，做员工的幸福家园；七是拓展浙人医品牌，做院区建设。

厦门市中医院党委书记蔡成福表示，医院要通过对传统服务和管理模式的改革，打破惯性思维，大胆创新。厦门市中医药通过绩效改革提升整体运行效能，通过资源整合，强化突出中西传统特色优势，融合中西医优点，协同发展，推行中西医融合治疗“全院一张床”的模式。

活动现场，复旦大学附属中山医院研究员李华，复旦大学附属中山医院厦门医院副院长蒋炜，厦门市仙岳医院党委委员、副院长黄志源，厦门市第五医院副院长张风岭，厦门大学附属妇女儿童医院副院长张雪芹共同围绕“科技创新如何赋能公立医院高质量发展”进行讨论。

首都医科大学附属北京安贞医院宣传中心主任房琳以《医院品牌矩阵打造与IP进阶》为题，介绍了医院品牌IP的由来和意义。她认为，文化品牌的宣传是特别重要的一项内容。厦门大学附属第一医院党委委员、党委办公室（宣传部）主任朱珊娜则结合《守正创新：如何做好医院品牌宣传？》的主题，介绍了医院品牌创建过程中收获的成效。

在“越来越‘卷’的医院品牌建设——常态化医院传播态势如何打造？”圆桌讨论中，中日友好医院宣传中心副主任蔡莹莹，北京大学第一医院宣传中心副主任武骁飞，首都医科大学附属北京中医医院宣传中心主任张晨曦，福建医科大学附属第一医院党委宣传部副部长王文清和厦门市妇幼保健院党委办公室主任林媛围绕进行讨论，分享了医院品牌建设的经验和做法。

会上，人民好医生客户端相关项目负责人介绍了2025年“医院服务计划”，主要面向全国地市级和县级公立医院，重点开展医院医生科室展示、公立医院高质量发展案例征集和调研、专科能力提升、互联网医院推广、人民爱医公益行动等服务。