提升银发经济含“金”量（纵横）

最近，有几则与“银发一族”相关的新闻可以关联起来看。其一是《咬文嚼字》杂志评选出2024年十大流行语，“银发力量”上榜。其二是不久前发布的《银发经济蓝皮书：中国银发经济发展报告（2024）》显示，我国银发经济规模约7万亿元。还有一则是，教育部发布的《2024年度普通高等学校本科专业申报材料公示》中，“老年医学与健康”专业位列专业申报数量的第五位。

随着我国从本世纪初开始进入老龄化社会，银发经济的提法渐渐多起来，近年来愈发引人关注，“长坡厚雪”的银发经济加速起飞。

一段时间以来，老年题材短剧频频霸榜各大短视频热度榜单。随着政府加大投入，老年大学、老年食堂、养老机构多起来、好起来。为老年人代写回忆录也成为一门高回报的生意，最近在社交平台热度很高。

原因很简单：今时的“银发族”不同于往日的“银发族”。根据第七次全国人口普查数据，60岁及以上人口中，拥有高中及以上文化程度的人口比重为13.9%，比10年前提高了4.98个百分点。中老年人对互联网的接受度大幅提升。有数据显示，60岁及以上银发网民网络购物参与率为69.8%，老年人群体的互联网渗透率今非昔比。

代际更替，如浪相推。新一代老年人的认知力、购买力、生活方式和消费习惯正在迅速变化，与之相应的银发经济自当迭代，在养老服务、老年用品、老年金融、健康管理、文化旅游等各个领域作出回应。

从需求侧更准确捕捉老年人真实需要。曾有业界人士坦言，一些科技性养老产品昙花一现，大多是因为产品的通用性、适老化和用户体验不佳。能满足老年人精神需求的优质产品和服务也颇为不足。生存保障之外，他们还深切渴望着社交活动、娱乐体验等方面的满足。

从供给侧更积极拓展消费场景和渠道。推动银发经济产品和服务向高品质、多样化方向发展，须加大各方面投入。大力培养养老护理员、健康管理师等高素质行业人才，加大对养老领域前瞻性研究和未来型产业的资金支持力度，鼓励社会资本进入，推动相关政策完善。同时，提倡多学科、多行业、多企业联合攻关，为产业发展提供更充分的智力支持。

据预测，我国将在2030年前后进入65岁及以上老年人口占比超20%的超级老龄化社会。巨大的挑战背后，也昭示银发经济的可观前景。但是，想“掘金”先要“识金”，服务和产品必须更有含“金”量。

（摘编自《浙江日报》，原题为《“银发经济”，掘金先要识金》）

《 人民日报 》（ 2024年12月23日 05 版）