坚持力量训练或可让你变年轻

美国一项研究显示，每周三次、每次一小时的力量训练或可令你的生物年龄比实际年龄小近8岁。

英国《每日邮报》近日引述刊载于美国国家医学图书馆网站的文章报道，这项研究由美国杨伯翰大学运动科学教授拉里·塔克牵头。先前已经有不少研究证明力量训练与人体骨骼和肌肉健康程度有关，这次研究人员关注的是更细微的部分：力量训练与染色体端粒长度的关系。

端粒位于染色体末端，作用类似于鞋带两头防止磨损的“保护帽”。随着细胞不断分裂和老化，端粒会慢慢变短。因此端粒长度被用作判断细胞衰老程度的重要标志，衰老越严重，端粒越短。

研究人员分析了4814名参加美国全国健康与营养调查的成年人的身体状况、锻炼习惯和血液样本，这些人年龄在20岁至69岁之间。结果显示，即使考虑到年龄、性别、种族、收入、吸烟史、体型以及参加力量训练以外的体育活动等诸多因素，经常进行力量训练的成年人的端粒明显比不进行力量训练的成年人更长，生物衰老程度更低。

具体来说，每周进行90分钟的力量训练关联生物年龄平均比实际年龄小3.9岁。若是每周三次、每次一小时力量训练，则意味着生物年龄平均比实际年龄小7.8岁。

不过，研究人员指出，这并不意味着锻炼与端粒较长之间存在因果关系。

英国国民保健制度建议成年人每天坚持锻炼，推荐运动量为每周累计150分钟中等强度或75分钟剧烈运动，另外每周还要有至少两天锻炼腿部、背部和腹部的主要肌肉群。

研究人员说，力量训练可能有益健康和寿命，因为它不仅能解决肥胖问题，还能逆转肌肉流失，提高新陈代谢，促进心血管健康。塔克教授写道：“力量训练可以通过减少慢性疾病和代谢风险因素，减缓生理衰老过程和细胞衰老，更长的端粒就是证明。”