随着我国经济社会高质量发展，人民生活水平稳步提升，对高品质生活的需求日益增加，越来越多家庭开始注重家居环境的布置和装饰。岁末年初，家居家装消费市场热度不减，节庆用品和儿童家具成为备受瞩目的消费焦点。

新年的脚步日益临近，市场上各种节庆用品和摆件迎来销售高峰。其中，寓意吉祥的桌面摆件凭借百搭的装饰效果，能够轻松融入各种家居风格当中，受到众多消费者喜爱；气球作为营造节日氛围的重要元素之一，无论是传统圆形气球还是创意造型气球，都成为消费者装点家居的重要选择；生肖挂饰以独特的文化内涵和精美的工艺形式，成为许多家庭装饰的首选……这些产品不仅丰富了家居消费市场，也为消费者带来了更多选择和生活乐趣。商家可以根据不同地区消费者偏好，有针对性地提升产品文化属性，以配合元旦、春节等节日特色。

近期儿童家具消费市场也较为活跃。从线上消费趋势看，儿童床、儿童桌椅、儿童床垫等产品受到消费者青睐。在细分应用场景下，购买儿童学习桌、儿童玩具桌、儿童榻榻米、儿童储物收纳等产品的消费者数量快速增长。从消费群体看，“90后”宝爸宝妈更关注儿童家具类产品，他们不仅注重家具的美观性和实用性，还关注儿童家具的安全性和环保性。因此，相关商家在设计产品时，要充分考虑儿童使用需求和安全标准，打造适合不同年龄段儿童特点的产品。