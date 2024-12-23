消费金融让利加码促消费

中央经济工作会议提出，大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。这为消费金融做好明年促消费工作指明方向。

今年以来，消费金融公司克服经济下行压力的挑战，在提升居民消费意愿，刺激消费需求方面不断让利加码。同时，消费金融也面临获客成本居高不下、资本金补充受限等痛点和难点，如何补上行业短板，进而全面推动消费金融扩内需、促消费？

发挥差异化优势

消费金融公司是金融监管部门批准的持牌金融机构，已成为我国消费金融市场的重要参与者。与传统信贷相比，其具有单笔授信额度小、审批速度快等灵活服务方式，能够有效弥补和延伸传统信贷服务范围，更好满足居民日常小额消费融资需求。

消费金融发展10多年来，通过提供短期信贷，持续为扩内需、促消费添砖加瓦。从2009年消费金融公司首批试点以来，截至目前，已经有31家消费金融公司展业经营。中国银行业协会发布《中国消费金融公司发展报告（2024）》显示，消费金融公司充分发挥专营化小型金融机构优势，推动消费需求恢复。2023年资产规模和贷款余额双双突破万亿元，分别达到12087亿元和11534亿元，同比分别增长36.7%和38.2%，高于经济恢复速度，助力国民经济平稳运行。

“理解消费金融促消费的作用，需要明确消费金融的定位。消费金融是无抵押、无担保的个人非经营性信贷。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉表示，近年来消费金融公司的绝对市场规模与相对市场份额均稳步增长。

为进一步完善消费金融机构定位，优化金融服务，国家金融监督管理总局于今年3月份发布《消费金融公司管理办法》（以下简称《办法》），再次明确消费金融定位，消费金融公司名称中应当标明“消费金融”字样。专家认为，《办法》进一步完善消费金融机构定位，有助于形成差异化促消费优势。

“消费金融公司定位本身为贴近中长尾客群消费的普惠金融服务，与商业银行消费贷款和信用卡服务的主力客群存在显著不同。”招联消费有关负责人介绍，目前，消费金融公司主力客群已逐渐从一二线城市下沉至三四线城市，三四线城市客户在大部分消费金融公司中占比逾75%。

近年来，为应对国内需求不足等挑战，提振居民消费预期，一系列金融政策礼包接连推出，这也为消费金融行业乘势增强金融供给提供机遇。去年年初召开的国务院常务会议提出，要合理增加消费信贷。2024年，监管部门出台了一系列消费支持政策，消费金融行业在增强金融服务适配性上不断改进，推动消费金融切实发挥促消费作用。

中国银行研究院研究员叶银丹认为，消费金融公司应聚焦重点消费领域，合理布局信贷资源。对于刚需和改善型消费，如绿色家电、装修等领域，通过低利率、分期付款等方式，降低消费门槛，缓解消费者的支付压力。

多渠道融资增实力

“随着消费金融公司风险定价机制的完善，以及风险管理水平的不断提高，消费金融市场的利率整体处于下行趋势。”招联消费有关负责人表示，利息和费用水平的披露透明度和规范度也在不断提升。普惠金融的有效供给对非法民间借贷造成了有效“挤出”，显著降低了消费者的融资成本，实现让利于民，也有助于促进消费升级。

业内专家认为，消费金融公司是促消费的重要力量，如何增强消费金融公司的资金实力，更好满足居民多样化的金融需求，是持牌消费金融机构落实中央经济工作会议的必答题。作为不吸收公众存款的持牌非银机构，消费金融公司只有获得低成本资金补充，然后再发挥从负债端到资产端的传导效应，才能以更低的利率让利消费者，满足消费者低成本信贷诉求。

欧阳日辉表示，近年来，在监管部门的鼓励和引导下，消费金融公司的融资渠道拓宽，融资工具越来越丰富，开展了包括同业借款、线上拆借、银团贷款、资产证券化与金融债等在内的业务，以期提高自身可持续发展能力。

今年，消费金融行业加快拓宽融资渠道，为促消费提供更多低成本资金支撑。兴业消费金融有关负责人表示，公司把握市场有利环境，加强同业拆入与金融债券等融资工具的组合运用，今年高效发行5单、合计100亿元的3年期金融债，持续优化融资结构，有效控制资金成本，进一步提升消费金融促消费的服务能力。

素喜智研高级研究员苏筱芮认为，不同持牌消费金融公司之间出现了一些分化。头部消费金融公司依托强有力的品牌及业务优势，已经建立了多元化“补血”渠道；腰部机构多是2024年新入场，多家机构在今年获批ABS或金融债的发行资格，顺利完成首次发行，并将该优势有效传导至资产端，推动对客层面的加权平均利率持续下行；而尾部机构在公开融资渠道方面存在一些局限，由于尚未获得“入场券”，仅能通过股东支持等有限方式进行“补血”。

一方面，《办法》要求提高消费金融公司主要出资人最低持股比例。同时，提高消费金融公司注册资本金要求，最低限额为10亿元人民币或者等值的可自由兑换货币，以此增强风险抵御能力。消费金融公司在授信资源、融资增信及股东存款等方面要获得股东大力支持。另一方面，支持消费金融机构通过发行ABS、金融债等融资方式，锁定长期限、低成本资金，可以进一步降低消费金融公司的融资成本，增厚资金实力，有助于持续提升自身资本实力，为消费金融公司在提振消费、扩大内需进程中担当和作为打开空间。

为进一步推动消费金融公司在提振消费方面发挥出更大的作用，金融监管部门向市场释放积极信号，鼓励持牌机构借助金融债及ABS夯实资本实力，进一步拓宽消费信贷覆盖面，满足居民消费升级的需求。从去年年底开始，消费金融行业逐步迎来金融债发债潮，发债频次及规模均突破历史新高。

在业内专家看来，消费金融公司接下来应探索丰富资本补充渠道和工具，增强消费金融服务消费的实力，监管部门要进一步拓宽消费金融公司资本补充方式，支持消金公司在境内外上市，增强资本实力、优化资本结构，持续提高金融服务消费的水平。

数字化赋能消费体验

去年以来，数字金融作为“五篇大文章”之一，已成为消费金融公司创新展业路径的重要助力。在消费金融行业数字化转型过程中，各大持牌消费金融机构通过加快数字化赋能消费场景，提升用户体验，真正推动消费信贷触达消费领域。

消费金融公司不断丰富场景加速提振消费。中原消费金融在自营的中原消费金融APP内构建了全场景消费金融服务体系，通过了解客户习惯与金融需求，持续完善客户旅程地图，在APP内开设分期商城、打造积分体系，不断创新产品及服务，提升客群转化留存率。中原消费金融常务副总经理周宇表示，通过各项优惠活动减费让利，全年在自营APP内，向用户发放“7天、28天无理由”福利券、免息券，通过多重福利活动持续让利客户，释放消费潜力。

此外，头部消费金融机构结合并依托多元场景，积极发力数字人民币业务，提升消费服务便捷性。兴业消费金融积极响应“稳妥推进数字人民币研发和应用”的要求，在母行兴业银行的指导及大力支持下，接入数字人民币代付及代扣能力，将其与贷款产品有机融合，实现贷款资金以数字人民币形式直接发放至客户个人钱包，并支持客户通过钱包进行还款，拓宽了放贷还贷方式。

消费金融行业在数字化转型驱动下，向不同场景加速渗透，有效提升用户黏性。叶银丹表示，随着移动互联网技术的发展，消费金融公司正在通过数字化支付工具，将分期付款、信用贷款等消费金融服务嵌入各类场景，有效提升消费者的消费体验。

欧阳日辉建议，未来，消费金融公司要依托人工智能、大数据和云计算等技术，对消费金融活动产生的数据进行整合分析，探索接入诸如线下商圈、家居、通信、教育、旅游等多元化的消费场景。消费金融公司与电商平台、直播平台、社交媒体、短视频实现信息的实时共享和交互，打造线上线下“场景+金融”新生态。运用人工智能技术推出智能化金融服务，进一步朝智能化、交互化发展，渗透关联更多场景，为经济增长注入新动能。